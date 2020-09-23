Тайны Стоунхенджа и его аналогов в России, Германии, Швеции
Знаменитый Стоунхендж - далеко не единственный на Земле каменный культовый комплекс, насчитывающий многие тысячи лет. И не единственный, тайны которого не разгаданы до сих пор.
Знаменитый Стоунхендж - далеко не единственный на Земле каменный культовый комплекс, насчитывающий многие тысячи лет. И не единственный, тайны которого не разгаданы до сих пор.
Главная тайна Стоунхенджа — самого знаменитого в мире каменного кромлеха (культового сооружения из вертикально поставленных по окружности огромных камней) — до сих пор не разгадана. Это настоящее чудо инженерного искусства каменного века. Но для чего служил этот монумент, поставленный в английском графстве Уилтшир тысячи лет назад?
Около 20 тонн весит каждая из 80 каменных глыб, высота которых составляет до 7 метров. Совершались ли здесь кровавые ритуалы с человеческими жертвами? Короновали ли древних вождей? Молились неизвестным богам? Или Стоунхендж служил своеобразной обсерваторией?
Спустя примерно пять веков после того, как появился Стоунхендж, на одном из Оркнейских островов в сегодняшней Шотландии появилось еще одно культовое сооружение — Кольцо (или Круг) Бродгара. Окружность диаметром 104 метра опоясывали 60 мегалитов — каменных глыб. До наших дней дошло 27 из них. Скорее всего, Кольцо Бродгара служило для астрономических наблюдений. Но это не единственная гипотеза.
Древней обсерваторией с каменным календарем были, возможно, и так называемые Ахуновские менгиры — каменный комплекс примерно в километре от башкирской деревни Ахуново, памятник космологической архитектуры. Точный возраст его неизвестен, но это многие тысячи лет.
Еще один российский “стоунхендж” расположен на Алтае. Тархатинский мегалитический комплекс на реке Катунь так часто и называют: “Алтайский Стоунхендж”. Он находится примерно в 20 километрах к юго-западу от села Кош-Агач. Возраст древнего культового памятника определили по рисункам на некоторых из камней. Камни поставили в бронзовом веке, примерно три тысячи лет назад.
Более трех тысяч мегалитов включает самый большой в мире мегалитический комплекс близ города Карнака во французской Бретани. Это монолиты, высеченные из скал и установленные здесь 3-4 тысячи лет назад, дольмены (погребальные плиты), курганы и упорядоченные ряды менгиров. Согласно бретонской легенде, наставник короля Артура волшебник Мерлин превратил в камни римских легионеров.
Каменная ладья — это древнее захоронение. В Скандинавии много погребальных монументов в виде вертикально поставленных камней, которые образуют очертания ладьи, корабля. Так викинги отправляли мертвых в последнее плаванье. Одно из самых известных захоронений — Але стенар на юге Швеции, на холме, возвышающимся над морем: 67 м в длину и 19 м в ширину. Отдельные камни весят более полутора тонн.
Самые известные немецкие мегалиты находятся в Тевтобургском лесу. Это Экстернштайне. В отличие от Стоунхенджа, каменных ладей Скандинавии и мегалитов Карнака каменные исполины Экстернштайне — естественного происхождения. Но и они были культовым местом для древних язычников. А сегодня — одна из популярнейших природных достопримечательностей Германии.
Четыре окружности близ деревни Бойтин в Мекленбурге-Передней Померании, образованные вертикально поставленными валунами, местные жители давным-давно прозвали “Танцующими камнями”. Археологи установили, что эти менгиры были календарем эпохи неолита, причем один из четырех кругов соответствовал високосному году.
Мегалиты — это не только каменные памятники далекого прошлого. Знаменитые идолы Моаи полинезийцы установили на острове Пасхи в Тихом океане между 1250-м и 1500-м годами, то есть, по сравнению со Стоунхенджем и другими менгирами бронзового или железного веков, — относительно недавно. До нас дошло 887 гигантских каменных статуй.
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