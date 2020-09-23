Тайны Стоунхенджа и его аналогов в России, Германии, Швеции

Главная тайна Стоунхенджа — самого знаменитого в мире каменного кромлеха (культового сооружения из вертикально поставленных по окружности огромных камней) — до сих пор не разгадана. Это настоящее чудо инженерного искусства каменного века. Но для чего служил этот монумент, поставленный в английском графстве Уилтшир тысячи лет назад?

Около 20 тонн весит каждая из 80 каменных глыб, высота которых составляет до 7 метров. Совершались ли здесь кровавые ритуалы с человеческими жертвами? Короновали ли древних вождей? Молились неизвестным богам? Или Стоунхендж служил своеобразной обсерваторией?

Кольцо Бродгара

Спустя примерно пять веков после того, как появился Стоунхендж, на одном из Оркнейских островов в сегодняшней Шотландии появилось еще одно культовое сооружение — Кольцо (или Круг) Бродгара. Окружность диаметром 104 метра опоясывали 60 мегалитов — каменных глыб. До наших дней дошло 27 из них. Скорее всего, Кольцо Бродгара служило для астрономических наблюдений. Но это не единственная гипотеза.