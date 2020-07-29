Тайные вечеринки во время пандемии: как в Берлине танцуют по ночам

Макс (имя изменено по просьбе героя) сверяет геолокацию по Google Maps. “Вечеринка должна быть где-то рядом”, — говорит он, продвигаясь вглубь городского парка на северо-западе Берлина. На часах два ночи. Фонари в парке выключены. Макс подсвечивает дорогу карманным фонариком, периодически поглядывая на экран смартфона — в нем мигает флажок с нужным местоположением.

Рейв по GPS-координатам

Если бы не пандемия, то в эту жаркую июльскую ночь Макс, скорее всего, стоял бы в очереди на вход в один из берлинских клубов. “Сисифос”, “Трезор”, “Уотергейт”, “Катер Блау”, легендарный “Бергхайн”: 28-летний Макс — частый гость на берлинских техно-вечеринках. Так он снимает стресс после рабочей недели. С понедельника по пятницу он — менеджер в технологической компании.

Из-за коронавируса в клубы Макс не ходит уже пятый месяц: их двери закрыты. Немецкие политики и вирусологи не исключают риска второй волны эпидемии, поэтому речи о возобновлении работы клубов пока не идет. Многие из них занимают старые здания заводов и фабрик — помещения с плохой вентиляцией и отсутствием окон. С такими условиями в период пандемии столичные клубы будут простаивать еще долго. Но это не значит, что техно-вечеринкам в Берлине настал конец. Они всего лишь сменили формат. Теперь рейвы проходят под грифом “секретно“ — в парках, лесах и заброшенных зданиях по всему городу.