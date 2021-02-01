Такое пропустить нельзя! Крупнейшую постоянную экспозицию Эстонского национального музея теперь можно посетить бесплатно

Постоянная экспозиция “Встречи” (эст. „Kohtumised“) была открыта по завершении строительства нового здания Эстонского национального музея более четырех лет назад. На территории площадью около 4 000 квадратных метров гость знакомится с бытом жителей Эстонии начиная со времени восстановления свобод и возвращается в каменный век по Тропе времени. В период со 2 февраля по 30 апреля 2021 г. данную экспозицию можно посещать бесплатно.

Это трехмесячный тестовый период, который позволит оценить, насколько гостям нравится идея бесплатной постоянной экспозиции. Директор ЭНМ (Эстонского национального музея) Алар Карис считает важным, чтобы все люди всегда имели бесплатный доступ к истории культуры Эстонии. “Благодаря своей масштабности постоянная экспозиция “Встречи” ЭНМ дает отличное представление об истории культуры Эстонии посетителям разных возрастов. Поскольку здесь много чего есть посмотреть, эту экспозицию следует посетить несколько раз. А свободный вход значительно упрощает многократное посещение”, — поясняет Алар Карис.