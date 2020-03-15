15.03.2020, 14:17

Tallink: линия Рига-Стокгольм закрыта, движение паромов между Таллинном и Хельсинки пока продолжится


EST
Tallink: линия Рига-Стокгольм закрыта, движение паромов между Таллинном и Хельсинки пока продолжится
Foto: Madis Veltman

В связи с эпидемией коронавируса судоходный концерн Tallink Grupp с понедельника временно прекращает движение своих паромов на линии Рига-Стокгольм. Обслуживание линии Таллинн-Хельсинки продолжится, однако в графике движения паромов возможны изменения, сообщает rus.err.ee.

В настоящее время паромы Star, Megastar и Silja Europa, а также судно Seawind на линии Мууга-Вуосаари продолжают работу по обычному графику, сообщила в воскресенье пресс-служба Tallink.

В сообщении отмечается, что движение морского транспорта между Эстонией и Финляндией продолжится и после 17 марта, однако уточненная информация по количеству рейсов и графику движения судов выяснится в ближайшие дни.

Паром Romantika прибудет в воскресенье в латвийскую столицу по графику, но все дальнейшие рейсы судна после 15 марта отменены. Romantika останется в порту Риги до решения Tallink восстановить судоходное сообщение со Стокгольмом, сообщает rus.err.ee.

Читайте также:

Паром Isabelle отправится из Стокгольма в Ригу в воскресенье по графику, но на борт будут приняты только пассажиры, которые купили билет в один конец из Стокгольма, а также пассажиры, отправившиеся из Риги в Стокгольм с билетами "туда-обратно" 14 марта. После прибытия в Ригу Isabelle останется в порту до решения Tallink восстановить судоходное сообщение со Стокгольмом.

Последняя информация будет публиковаться на сайте и страницах Tallink в социальных сетях. Tallink будет связываться со всеми клиентами, которых коснутся изменения в графике движения судов.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: