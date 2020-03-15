Tallink: линия Рига-Стокгольм закрыта, движение паромов между Таллинном и Хельсинки пока продолжится

В настоящее время паромы Star, Megastar и Silja Europa, а также судно Seawind на линии Мууга-Вуосаари продолжают работу по обычному графику, сообщила в воскресенье пресс-служба Tallink.

В сообщении отмечается, что движение морского транспорта между Эстонией и Финляндией продолжится и после 17 марта, однако уточненная информация по количеству рейсов и графику движения судов выяснится в ближайшие дни.

Паром Romantika прибудет в воскресенье в латвийскую столицу по графику, но все дальнейшие рейсы судна после 15 марта отменены. Romantika останется в порту Риги до решения Tallink восстановить судоходное сообщение со Стокгольмом, сообщает rus.err.ee.

Паром Isabelle отправится из Стокгольма в Ригу в воскресенье по графику, но на борт будут приняты только пассажиры, которые купили билет в один конец из Стокгольма, а также пассажиры, отправившиеся из Риги в Стокгольм с билетами "туда-обратно" 14 марта. После прибытия в Ригу Isabelle останется в порту до решения Tallink восстановить судоходное сообщение со Стокгольмом.