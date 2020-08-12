Tallink организует специальный круиз Таллинн — Рига — Таллинн

Об этом сообщила пресс-служба компании, отметив, что специальный круиз выполнит судно Victoria I, паром выйдет из Таллинна 4 сентября в 18 часов, прибудет в Ригу 5 сентября в 10:30 и отправится в обратный путь вечером того же дня, в 18 часов. В Таллинн судно вернется в воскресенье, 6 сентября в 10:30.

Купить билеты на круиз могут пассажиры, планирующие пешую прогулку по Риге и окрестностям, а также поездки на велосипеде или на автомобиле, в продаже билеты как в один конец, так и на рейс туда и обратно.

Tallink напомнила, что на судах компании в связи с распространением вируса по-прежнему действуют строгие правила гигиены и требования дезинфекции, ограничено количество пассажиров. Всем пассажирам необходимо подтвердить при регистрации билетов, что они здоровы и что у них нет симптомов заболевания. Заболевших пассажиров и лиц с признаками болезни на борт судна не пускают.