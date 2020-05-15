15.05.2020, 13:40

Tallink организует в мае спецрейсы из Риги в Стокгольм. На борт допускаются и жители Эстонии!


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Romantika, Tallink
Romantika, TallinkFoto: Tanel Meos

Правительство Латвии сделало заказ у паромной компании Tallink на организацию двух рейсов по маршруту Рига-Стокгольм, которые состоятся 19-20 мая и 27-28 мая, пишет Ärileht.

В мае паромная компания Tallink проведет два спецрейса из Риги в Стокгольм и обратно для налаживания необходимых транспортных связей между пассажирами и торговыми компаниями обеих стран.

Правительство Латвии предоставило Tallink специальное разрешение на выполнение этих рейсов, даже несмотря на продленную до 9 июня чрезвычайную ситуацию. Воспользоваться рейсами паромной компании могут и жители Эстонии, которым необходимо отправиться в Швецию по работе.

Расписание рейсов:

19.05: Рига (отправление в 16:00) – Стокгольм (прибытие 20.05 в 11:00)

20.05: Стокгольм (отправление в 16:00) – Рига (прибытие 21.05 в 12:00)

27.05: Рига (отправление в 16:00) – Стокгольм (прибытие 28.05 в 11:00)

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При бронировании билетов приоритетными считаются те пассажиры, чьи работодатели заполнят специальную форму и подадут в Латвийское агентство инвестиций и развития (Investment and Development Agency of Latvia) заявление на получение необходимого разрешения для поездки в Швецию по работе. На борт допускаются также пассажиры, имеющие другие веские основания для путешествия в Швецию.

Без заполнения специальной анкеты рейсами из Стокгольма в Ригу могут воспользоваться все, кто имеет право на въезд в Латвию или транзит через нее в условиях чрезвычайной ситуации. Пассажиры, отправляющиеся в Ригу из Стокгольма, должны быть на автомобиле или же по прибытии в порт Риги организовать себе индивидуальный транспорт для встречи, так как покидать территорию Рижского порта пешком или на общественном транспорте запрещено.

Поездки на пароме с целью туризма или отдыха не разрешаются. Пассажиров перед покупкой билетов просят проверить, имеют ли они право на въезд в страну, куда направляются.

Все прибывающие из Швеции в Латвию должны будут соблюдать 14-дневный карантин. Данные ограничения не распространяются на перевозчиков товаров.

Как купить билет:

Забронировать билет через латвийское бюро Tallink можно только после того, как будет заполнена специальная форма на сайте Латвийского агентства инвестиций и развития.
Заполнить форму можно ЗДЕСЬ. Забронировать рейс можно, отправив заявку на booking@tallink.lv või или позвонив по телефону +371 67099700.

Все пассажиры перед посадкой на паром должны подтвердить, что у них все в порядке со здоровьем и нет признаков коронавируса. На борту соблюдаются строгие меры обеспечения безопасности для предотвращения дальнейшего распространения опасного заболевания.

На данный момент у Tallink Grupp нет точной информации, когда будет восстановлено регулярное паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом. Предприятие незамедлительно сообщит об изменениях, как только будут приняты соответствующие решения.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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