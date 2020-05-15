Tallink организует в мае спецрейсы из Риги в Стокгольм. На борт допускаются и жители Эстонии!

Без заполнения специальной анкеты рейсами из Стокгольма в Ригу могут воспользоваться все, кто имеет право на въезд в Латвию или транзит через нее в условиях чрезвычайной ситуации. Пассажиры, отправляющиеся в Ригу из Стокгольма, должны быть на автомобиле или же по прибытии в порт Риги организовать себе индивидуальный транспорт для встречи, так как покидать территорию Рижского порта пешком или на общественном транспорте запрещено.

Поездки на пароме с целью туризма или отдыха не разрешаются. Пассажиров перед покупкой билетов просят проверить, имеют ли они право на въезд в страну, куда направляются.

Все прибывающие из Швеции в Латвию должны будут соблюдать 14-дневный карантин. Данные ограничения не распространяются на перевозчиков товаров.

Как купить билет:

Забронировать билет через латвийское бюро Tallink можно только после того, как будет заполнена специальная форма на сайте Латвийского агентства инвестиций и развития.

Заполнить форму можно ЗДЕСЬ. Забронировать рейс можно, отправив заявку на booking@tallink.lv või или позвонив по телефону +371 67099700.