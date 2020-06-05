Tallink открывает новый маршрут Рига-Хельсинки
С 26 июня по 15 августа паром Tallink Grupp будут курсировать между Ригой и Хельсинки, сообщает пресс-служба компании.
С 26 июня по 15 августа паром Tallink Grupp будут курсировать между Ригой и Хельсинки, сообщает пресс-служба компании.
Выполнять рейс будет корабль Silja Serenade, который обычно ходит по маршруту Хельсинки-Столкогольм. Ходить паром будет каждые два дня.
График маршрута будет следующим:
16:00 Выход из Хельсинки, Olympia terminal
10:30 Прибытие в Ригу
16:30 Выход из Риги
11:00 Прибытие в Хельсинки, Olympia terminal
По словам Пааво Ныгене, главы Tallink Grupp, маршрут Рига-Хельсинки — не совсем новшество. "В прошлые годы мы предлагали особые круизы между Хельсинки и Ригой, которые получили большое признание среди финских путешественников", — рассказал он.
Билеты можно будет купить с 4 июня на сайте www.tallink.lv.
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