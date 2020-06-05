Tallink открывает новый маршрут Рига-Хельсинки

Выполнять рейс будет корабль Silja Serenade, который обычно ходит по маршруту Хельсинки-Столкогольм. Ходить паром будет каждые два дня.

График маршрута будет следующим:

16:00 Выход из Хельсинки, Olympia terminal

10:30 Прибытие в Ригу

16:30 Выход из Риги

11:00 Прибытие в Хельсинки, Olympia terminal

По словам Пааво Ныгене, главы Tallink Grupp, маршрут Рига-Хельсинки — не совсем новшество. "В прошлые годы мы предлагали особые круизы между Хельсинки и Ригой, которые получили большое признание среди финских путешественников", — рассказал он.

Билеты можно будет купить с 4 июня на сайте www.tallink.lv.