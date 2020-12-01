Tallink приостанавливает паромное сообщение между Таллинном и Стокгольмом

Судно Victoria I обслуживало два временных маршрута с осени текущего года, чтобы дополнительно поддержать возможность грузоперевозок предприятия между Эстонией и Швецией, а также предлагать единственное временное морское сообщение между Стокгольмом и Ригой.

Решение концерна вызвано тем обстоятельством, что курсирование судна между Эстонией, Швецией и Латвией в ситуации пандемии коронавируса и ужесточающихся ограничений на путешествия в Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии экономически невыгодно из-за резкого уменьшения числа пассажиров.

“К сожалению, мы вынуждены приостановить работу еще одного важного маршрута морского транспорта между соседними странами. В ситуации, когда число пассажиров постоянно сокращается, а вызванные ухудшением пандемической ситуации ограничения на путешествия будут оставаться еще долгое время, невозможно продолжать работу по этим маршрутам без значительных потерь для предприятия”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.