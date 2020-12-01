Tallink приостанавливает паромное сообщение между Таллинном и Стокгольмом

С нового года Tallink приостанавливает курсирование судна Victoria I по маршрутам Таллинн-Стокгольм-Рига-Таллинн и Хельсинки-Таллинн, сообщает rus.err.ee.
Судно Victoria I обслуживало два временных маршрута с осени текущего года, чтобы дополнительно поддержать возможность грузоперевозок предприятия между Эстонией и Швецией, а также предлагать единственное временное морское сообщение между Стокгольмом и Ригой.
Решение концерна вызвано тем обстоятельством, что курсирование судна между Эстонией, Швецией и Латвией в ситуации пандемии коронавируса и ужесточающихся ограничений на путешествия в Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии экономически невыгодно из-за резкого уменьшения числа пассажиров.
“К сожалению, мы вынуждены приостановить работу еще одного важного маршрута морского транспорта между соседними странами. В ситуации, когда число пассажиров постоянно сокращается, а вызванные ухудшением пандемической ситуации ограничения на путешествия будут оставаться еще долгое время, невозможно продолжать работу по этим маршрутам без значительных потерь для предприятия”, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в ближайшее время представители Tallink свяжутся со всеми клиентами, купившими билеты на период, когда курсирование парома между странами будет остановлено. Однако клиенты Tallink смогут совершить 5-часовой круиз между Таллинном и Хельсинки без возможности выйти в Финляндии. Линию будут обслуживать паромы Megastar и Star. Кроме того, из Эстонии и Финляндии можно будет отправиться в Швецию на других паромах Tallink Grupp, которые отходят из портов Палдиски и Турку.
Tallink планирует вернуть паром Victoria I на маршрут Таллинн-Хельсинки с 19 февраля 2021 года. Предполагается, что рейсы будут проходить по выходным.
Также компания проинформирует о восстановлении движения по маршрутам между Таллинном и Стокгольмом и между Ригой и Стокгольмом, как только такие решения будут приняты.
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