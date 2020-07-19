Tallink увеличит количество спецрейсов на Аландские острова

Как сообщила ресс-служба Tallink Grupp, дополнительные рейсы пройдут 16 и 23 августа. В августе состоится в общей сложности четыре спецрейса на Аландские острова, вдобавок еще 19 и 21 августа.

Паром выйдет из Таллина в 15:00 и в 18: часов отшвартуется в Западном порту Хельсинки, откуда в 18:30 отправится в направлении Аландских островов. В центральный порт архипелага Мариехамн паром прибудет утром следующего дня, в 9:00.

В обратный путь в направлении Хельсинки судно выйдет из Мариехамна в 18:00 и прибудет в Западный порт утром следующего дня в 10:00. Из Хельсинки судно Baltic Queen выйдет в 11:00 и прибудет в Таллин в 13:30.