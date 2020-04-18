Tallink закрывает временно созданную паромную линию из Германии: сколько человек перевезли за этот месяц и как дорого это обошлось государству(10)
Сегодня действовавшая с 19 марта паромная линия между эстонским Палдиски и немецким портовым городом Засниц будет закрыта. За это время паром Star, совершавший несколько рейсов в неделю, перевез большое количество как грузовых машин, так и пассажиров на легковых автомобилях. Согласно заключенному в марте соглашению, за каждый такой рейс Эстонская Республика должна заплатить 141 900 евро (за минусом доходов от продажи билетов), пишет Ärileht.
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