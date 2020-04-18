18.04.2020, 11:00

Tallink закрывает временно созданную паромную линию из Германии: сколько человек перевезли за этот месяц и как дорого это обошлось государству

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Tallink Stari esimenekaubasõit Eestist Saksamaale
Tallink Stari esimenekaubasõit Eestist SaksamaaleFoto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня действовавшая с 19 марта паромная линия между эстонским Палдиски и немецким портовым городом Засниц будет закрыта. За это время паром Star, совершавший несколько рейсов в неделю, перевез большое количество как грузовых машин, так и пассажиров на легковых автомобилях. Согласно заключенному в марте соглашению, за каждый такой рейс Эстонская Республика должна заплатить 141 900 евро (за минусом доходов от продажи билетов), пишет Ärileht.

"Линия Палдиски-Засниц временно функционировала в течение месяца в связи с закрытием границ и введенными ограничениями на передвижение. Кроме того, как известно, Литва в один момент запретила пересечение своих национальных границ с целью транзита через страну", - сказала руководитель отдела коммуникации Tallink grupp Катри Линк. По ее словам, компания не предлагала государству продлить срок действия этой паромной линии.

Вчера, 18 апреля, эстонский паром в последний раз вышел из немецкого порта Засниц с теми пассажирами, кто захотел попасть из Германии в Эстонию. Паром вмещает до 330 человек, 100 грузовых машин и 10 легковых автомобилей. Стоит отметить, что пассажиры без транспортного средства на борт не допускались.

Несколько тысяч пассажиров, а также тысяча автомобилей и грузовиков

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Как рассказала Катри Линк, начиная с 19 марта паром Star, принадлежащий компании Tallink, совершал три рейса в неделю в целях поддержания торговых связей и облегчения транспортного сообщения между Эстонией и Германией. В течение месяца было перевезено несколько тысяч пассажиров и около тысячи грузовиков и легковых машин. "В среднем за неделю услугами парома пользовались 500 человек и 250 транспортных средств", - добавила Линк.

По ее словам, самая большая заполняемость парома была в середине марта, когда кризис только начался, была объявлена чрезвычайная ситуация и тысячи эстонских туристов оказались в ловушке в разных европейских странах. Поэтому неудивительно, что они воспользовались паромом Tallink, чтобы без проблем пересечь границу и добраться домой. "Самое большое затишье наблюдалось во время пасхальной недели, а в остальное время заполняемость парома в среднем была во все дни одинаковой. Значительных колебаний в количестве человек или машин не было", - сказала руководитель отдела коммуникации Tallink.

Однако заполняемость последних двух рейсов на этой неделе превзошла ожидания. "Заметно, что как пассажиры, так и перевозчики грузов решили воспользоваться последней возможностью", - поделилась мыслями представитель паромной компании Tallink. По ее утверждению, по этому маршруту в основном перевозили продукты, медикаменты, строительные материалы и электронику.

Уже в марте было подписано соглашение с государством: правительство обязалось профинансировать 15 рейсов паромной компании Tallink, которая обслуживала линию с 19 марта. Стоимость каждого рейса оценивалась в 141 900 евро. Таким образом общий доход Tallink должен был составить около 2,13 млн евро.

Однако стоит учесть, что государственная субсидия была намного меньше, так как из этой суммы вычли весь доход по продаже билетов и дополнительных услуг на борту парома. Точные данные, сколько Tallink заработал за эти рейсы, будут ясны в конце апреля. Билет для водителей грузового транспорта на рейс Палдиски-Засниц в одну сторону стоил 800-1100 евро плюс НДС. Стоимость билета в одну сторону за 1 пассажира с трейлером составляла 650 евро (включая НДС), за 1 пассажира на легковом автомобиле - 200-300 евро (цена варьировалась в зависимости от времени отправления).

Что дальше?


Начиная с 18 апреля жители Эстонии, оказавшиеся за границей на автомобиле, могут использовать линию Капеллскяри-Палдиски, которую обслуживает паромная компания DFDS. Забронировать билет можно при наличии свободных мест и только по телефону +372 666 1675. График движения паромов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

На линии Капеллскяри-Палдиски ходит и паром Tallink. До того момента, пока не будет восстановлена паромное сообщение Таллинн-Стокгольм, на борт временно допускаются также и пассажиры без транспортных средств. Забронировать билет можно по телефону +372 612 8686 или по э-майлу booking.cargo@tallink.ee. График движения паромов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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