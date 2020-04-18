Tallink закрывает временно созданную паромную линию из Германии: сколько человек перевезли за этот месяц и как дорого это обошлось государству

"Линия Палдиски-Засниц временно функционировала в течение месяца в связи с закрытием границ и введенными ограничениями на передвижение. Кроме того, как известно, Литва в один момент запретила пересечение своих национальных границ с целью транзита через страну", - сказала руководитель отдела коммуникации Tallink grupp Катри Линк. По ее словам, компания не предлагала государству продлить срок действия этой паромной линии.

Вчера, 18 апреля, эстонский паром в последний раз вышел из немецкого порта Засниц с теми пассажирами, кто захотел попасть из Германии в Эстонию. Паром вмещает до 330 человек, 100 грузовых машин и 10 легковых автомобилей. Стоит отметить, что пассажиры без транспортного средства на борт не допускались.

Несколько тысяч пассажиров, а также тысяча автомобилей и грузовиков

Как рассказала Катри Линк, начиная с 19 марта паром Star, принадлежащий компании Tallink, совершал три рейса в неделю в целях поддержания торговых связей и облегчения транспортного сообщения между Эстонией и Германией. В течение месяца было перевезено несколько тысяч пассажиров и около тысячи грузовиков и легковых машин. "В среднем за неделю услугами парома пользовались 500 человек и 250 транспортных средств", - добавила Линк.