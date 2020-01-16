Таллинн принимает участие в туристической ярмарке в Хельсинки

Таллиннский стенд представлен под названием Tallinnassa tapahtuu — “Происходит в Таллинне“. Содержание стенда направлено на то, чтобы показать северным соседям, что Таллинн быстро развивается, здесь проходит множество интересных мероприятий и открываются привлекательные места.

Вместе с туристическим отделом в ярмарке принимают участие музей Fotografiska Tallinn, интерактивный музей PROTO, Эстонский Морской музей, Художественный музей, Исторический музей, музей Vabamu, Таллиннский городской музей и Таллиннский зоопарк. Среди предлагаемых мероприятий — тур конкурса поваров Bocuse d´Or, Таллиннские Дни Старого города, Таллиннские Дни моря, фестиваль “Биргитта”, а также регата The Tall Ships Races.

Среди зарубежных гостей Таллинна 40% составляют финны. С июля прошлого года интерес северных соседей к нашей столице восстанавливается. Особенный интерес представляют наши достопримечательности, рестораны и происходящие в городе события. Медиа-партнер ярмарки финский журнал Mondo выбрал Таллинн лучшим направлением для культурного отдыха 2020 года.