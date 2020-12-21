Таллинн признан лучшим в Европе городом по качеству жизни

Согласно исследованию, проведенному в разных европейских городах, лучшим по качеству жизни признан Таллинн, сообщает The Express.
При составлении рейтинга лучших европейских городов по качеству жизни оценивались такие факторы, как качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и количество зон отдыха и парков.
На первом месте оказался наш Таллин. Эксперты считают, что именно здесь созданы все условия для тихой, спокойной и счастливой жизни. Согласно данным исследования, эстонская столица отличается низкой стоимостью жизни, небольшим уровнем преступности и хорошим качеством воздуха в городской черте. Несмотря на это, авторы исследования считают, что в Таллинне недостаточно зеленых насаждений, детских площадок, водоемов и парковых зон. Поэтому нашу столицу даже назвали “одним из наименее зеленых городов Европы”. При этом эксперты подчеркнули, что Таллинн стал первой европейской столицей, предложившей своим жителем бесплатный общественный транспорт. Таким образом власти смогли сократить использование личных автомобилей и уменьшить количество загрязнения воздуха и шума.
Следующие места в рейтинге лучших европейских городов по качеству жизни заняли:
2 место — Бухарест, Румыния
3 место — Лиссабон, Португалия
4 место — Дублин, Ирландия
5 место — Прага, Чехия
6 место — Рейкьявик, Исландия
7 место — Париж, Франция. Кроме того, столица Франции признана самым зеленым городом Европы. Париж получил такой статус за большое количество парков, садов, детских площадок и водоемов. Эксперты отметили, что городские магистрали в самом центре французской столицы превращают в променады, а целые кварталы по воскресеньям становятся пешеходными зонами.
8 место — Лондон, Великобритания
9 место — Хельсинки, Финляндия
10 место — Цюрих, Швейцария
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