Таллинн вошел в число лучших городов мира для пеших прогулок

Таллинн вошел в ТОП рейтинга, заняв 9 место. Пешая прогулка, во время которой туристы могут посмотреть площадь Свободы, собор Святого Александра Невского, Ратушную площадь, ворота Виру и парк Кадриорг, займет 46 минут. Протяженность всего маршрута - 3,7 км.
А самым лучшим городом мира для пеших прогулок признана прекрасная Флоренция. Всего за 10 минут туристы могут легко добраться от знаменитого моста Понте-Веккьо до величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре, осмотрев по пути площадь Синьории, Галерею Уффици (без захода в музей) и Пьяццу-дель-Дуомо.
Меньше всего для пеших прогулок предназначен американский город Сан-Диего, где пешая экскурсия по городу займет 193 минуты. За это время вы пройдете почти 15,5 км и посмотрите пять главных достопримечательностей.
Первые 10 мест рейтинга:
1 место - Флоренция, Италия
2 место - Венеция, Италия
3 место - Рига, Латвия
4 место - Афины, Греция
5 место - Гамбург, Германия
6 место - Эдинбург, Великобритания
7 место - Мадрид, Испания
8 место - Порту, Португалия
9 место - Таллинн, Эстония
10 место - Стокгольм, Швеция
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