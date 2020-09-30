Таллинн вошел в число лучших городов мира для пеших прогулок

Всемирный день ходьбы впервые был проведен в 1991 году в Германии. Теперь ежегодно в нем участвуют более 12 млн человек из 150 стран. Цель акции — популяризация здорового образа жизни и ходьбы как одного из самых доступных и естественных видов физической активности, который помогает поддерживать спортивную форму.

Кроме того, пешие прогулки — один из лучших способов узнать незнакомый город во время путешествий. Такие экскурсии позволяют познакомиться с архитектурными особенностями того или иного места, прочувствовать его атмосферу и понять образ жизни местных жителей. Во многих городах основные достопримечательности находятся рядом друг с другом, и пешком до них добраться иногда быстрее и легче, чем на общественном транспорте.

Туристический портал Tourline сравнил 50 городов мира для того, чтобы узнать, где же лучше всего устраивать пешие прогулки. При составлении рейтинга учитывалось расстояние между 5 главными городскими достопримечательностями, наличие пешеходных дорожек и мест для отдыха.