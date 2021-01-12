Таллиннский аэропорт: о кризисе, пользе от Nordica и инвестициях в размере 35,6 млн евро

Из-за пандемии коронавируса было отменено очень много рейсов — сколько из них удалось восстановить в начале января? И сколько пассажиров вы ожидаете пропустить через аэропорт в первые месяцы 2021 года?

В середине декабря, когда было объявлено об отмене ограничений на полеты, авиакомпании вновь получили возможность начать составление планов полетов, отвечающих текущему рыночному спросу. Уже в начале января из Таллиннского аэропорта можно было улететь по 14 международным и 2 внутренним направлениям. Поскольку спрос и загруженность линий в настоящее время низкие, с 11 января временно приостанавливается авиасообщение с Миланом и Брюсселем.

При этом надо помнить, что зимний сезон всегда был более спокойным. Кроме того, на данный момент у людей еще нет полной уверенности в путешествиях. Именно поэтому в первые месяцы наступившего года в расписании аэропорта будет не так много пунктов назначения и, соответственно, ожидается довольно мало пассажиров. Если начнется широкое использование вакцины и будет наблюдаться снижение уровня заражения, мы прогнозируем, что в летние месяцы поток пассажиров снова начнет расти.

” В 2021 году мы запланировали инвестиции в размере 35,6 млн евро

Как изменились процедуры проверки в аэропорту — требуется ли пассажирам больше времени для прохождения контроля и надо ли прибывать с куда бóльшим запасом времени, чем раньше?