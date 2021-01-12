Таллиннский аэропорт: о кризисе, пользе от Nordica и инвестициях в размере 35,6 млн евро

Мы всегда рекомендуем приезжать в аэропорт пораньше, чтобы все процедуры прошли гладко и у пассажира было приятное начало поездки. Рекомендация прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета остается в силе.
Однако мы рекомендуем пассажирам зарегистрировать свой рейс заранее в интернете (online check-in) и обращаться к стойкам регистрации только в том случае, если надо сдать багаж. Прохождение проверки безопасности можно занять больше времени, чем обычно, так как мы должны обеспечить соблюдение дистанции между людьми, а также ограничить количество пассажиров в зоне досмотра. Вот почему так важно прибыть в аэропорт заблаговременно.
Какие меры безопасности в настоящее время применяются в аэропорту для ограничения распространения вируса?
Во время кризиса аэропорт принял ряд различных превентивных мер для защиты как работников, так и пассажиров. В начале прошлого года в сотрудничестве со стратегически важными партнерами по всей Эстонии в аэропорт доставили предназначенные для пассажиров декларации о здоровье, в терминах были установлены в достаточном количестве аппараты для дезинфекции рук, на экранах и рекламных плакатах, а также по громкой связи пассажиров оповещают о мерах профилактики. Особое внимание мы уделили процедурам уборки терминалов. На все часто используемые поверхности, такие как стойки регистрации, ящики в пункте досмотра пассажиров и ручной клади, ручки багажных тележек, детские коляски, инвалидные кресла, поверхности лифтов и туалетов наносится специальное каталитическое покрытие с использованием нанотехнологий. Мы также провели специальную дезинфекцию всех мягких сидений и ковров. В зоне контроля и досмотра мы установили очистители воздуха на основе УФ-излучения, которые стерилизуют и очищают воздух от микроорганизмов (от вирусов и бактерий).
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