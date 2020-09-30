Таллиннский аэропорт: приоритетом станет открытие линий в Вену, Амстердам, Осло и Стокгольм
В Таллиннском аэропорту приветствуют решение правительства о существенном смягчении действовавших до сих пор жестких ограничений на авиаперелеты и надеются на скорое возобновление маршрутов в Амстердам, Вену, Осло и Стокгольм. В то же время компании пока не хватает конкретики относительно того, что будет с полетами в Москву, Минск, Киев и Стамбул, сообщает rus.err.ee.
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Попытка угона авто на юге Москвы обернулось в ДТП
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
При крушении Ан-26 под Харьковом погиб весьма непростой человек