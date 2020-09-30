Таллиннский аэропорт: приоритетом станет открытие линий в Вену, Амстердам, Осло и Стокгольм

“Решение правительства дает стабильность. Люди теперь могут спокойно покупать билеты. Если им необходимо лететь по бизнесу или семейным причинам, то они могут быть уверенными, что полеты состоятся”, — добавил коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Пяргмяэ также выразил надежду на то, что в будущем правила позволят возобновить и авиасообщение со странами, не входящими в ЕС — Украиной, Россией, Белоруссией и Турцией.