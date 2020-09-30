30.09.2020, 13:30

Таллиннский аэропорт: приоритетом станет открытие линий в Вену, Амстердам, Осло и Стокгольм


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Tiit Blaat

В Таллиннском аэропорту приветствуют решение правительства о существенном смягчении действовавших до сих пор жестких ограничений на авиаперелеты и надеются на скорое возобновление маршрутов в Амстердам, Вену, Осло и Стокгольм. В то же время компании пока не хватает конкретики относительно того, что будет с полетами в Москву, Минск, Киев и Стамбул, сообщает rus.err.ee.

“Решение правительства дает стабильность. Люди теперь могут спокойно покупать билеты. Если им необходимо лететь по бизнесу или семейным причинам, то они могут быть уверенными, что полеты состоятся”, — добавил коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Пяргмяэ также выразил надежду на то, что в будущем правила позволят возобновить и авиасообщение со странами, не входящими в ЕС — Украиной, Россией, Белоруссией и Турцией.

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