Таллиннский аэропорт: приоритетом станет открытие линий в Вену, Амстердам, Осло и Стокгольм
В Таллиннском аэропорту приветствуют решение правительства о существенном смягчении действовавших до сих пор жестких ограничений на авиаперелеты и надеются на скорое возобновление маршрутов в Амстердам, Вену, Осло и Стокгольм. В то же время компании пока не хватает конкретики относительно того, что будет с полетами в Москву, Минск, Киев и Стамбул, сообщает rus.err.ee.
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