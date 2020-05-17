17.05.2020, 17:16
Таллиннский аэропорт: сомневаемся, что рейсы в Москву и Киев начнутся раньше конца июня
Руководство Таллиннского аэропорта не верит, что улететь из столицы Эстонии в Киев и Москву можно будет раньше конца июня, пишет rus.err.ee.
Руководство Таллиннского аэропорта не верит, что улететь из столицы Эстонии в Киев и Москву можно будет раньше конца июня, пишет rus.err.ee.
“Министры Евросоюза недавно заявили, что внешние границы ЕС можно будет открыть с 15 июня. Поэтому мы думаем, что с полетами как в Киев, так и в Москву придется еще немножко подождать. Но, возможно, что в конце июня эти линии уже откроются”, — сказал радионовостям ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Ранее венгерский перевозчик Wizz Air собирался возобновить работу линии Киев-Таллинн с 13 мая, позднее начало полетов перенесли на конец мая.
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