Таллиннский аэропорт: возобновить докризисные объемы перевозок в ближайшие 2 года не удастся

В марте Таллиннский аэропорт обслужил 103 299 пассажиров - это на 55,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

"Сегодня из Таллинна пассажирские самолеты летают только во Франкфурт, Хельсинки и Минск, всего 7 рейсов в неделю, - говорит коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. - Сейчас очень сложно сказать, когда нам удастся выйти на прежние показатели. В лучшем случае это произойдет через два года. Этот год будет очень трудный, следующий - тоже трудный. Но у нас хорошие отношения с авиакомпаниями, которые летали в Таллинн. Всего их 15. Все они работают над тем, чтобы рано или поздно вернуться на линии".