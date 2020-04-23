Таллиннский аэропорт: возобновить докризисные объемы перевозок в ближайшие 2 года не удастся
Если в январе и феврале пассажиропоток Таллиннского аэропорта демонстрировал стабильный рост, то уже в марте, когда в Эстонии ввели чрезвычайное положение, а многие страны стали закрывать свои границы, число авиапассажиров начало резко сокращаться, пишет rus.err.ee.
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