Таллиннский аэропорт: возобновить докризисные объемы перевозок в ближайшие 2 года не удастся
Если в январе и феврале пассажиропоток Таллиннского аэропорта демонстрировал стабильный рост, то уже в марте, когда в Эстонии ввели чрезвычайное положение, а многие страны стали закрывать свои границы, число авиапассажиров начало резко сокращаться, пишет rus.err.ee.
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Видео, как китайцы специально заражают друг друга коронавирусом
Больница в Икряном стала новым очагом коронавируса
Адвокат: Наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом