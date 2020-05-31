Таллиннский аэропорт вводит новые правила для пассажиров и сопровождающих лиц
Таллиннский аэропорт вводит новые правила для обеспечения безопасности как пассажиров, так и работников воздушной гавани в условиях массовой борьбы с коронавирусом.
Таллиннский аэропорт вводит новые правила для обеспечения безопасности как пассажиров, так и работников воздушной гавани в условиях массовой борьбы с коронавирусом.
По словам руководителя отдела обслуживания пассажиров Таллиннского аэропорта Катрин Хагель, при восстановлении авиасообщения особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности. “Теперь, когда начинается возобновление полетов, очень важно, чтобы риск заражения был как можно ниже. С этой целью мы разработали простые правила, которые необходимо учитывать при планировании поездки. Мы просим соблюдать эти правила всех пассажиров и сопровождающих лиц. Кроме того, мы стали использовать современные и безопасные для окружающей среды технологии уборки помещений, которые обеспечивают чистоту часто используемых общественных мест”, — сказала Катрин Хагель.
Три главных правила:
1. В аэропорту действует правило “2+2”, согласно которому рядом могут находиться не более двух человек, а между пассажирами должна соблюдаться безопасная дистанция не менее двух метров.
2. Всех пассажиров просят приезжать в аэропорт за два часа до вылета, чтобы соблюдать правило “2+2” и не создавать скопления людей у стоек регистрации и пунктах досмотра пассажиров и ручной клади.
3. В терминал аэропорта разрешено входить только пассажирам, поэтому прощаться с провожающими лицами нужно за пределами здания аэропорта.
Для минимизации рисков распространения коронавируса рекомендовано носить в аэропорту медицинскую маску и использовать дезинфицирующие средства. “Перед полетом нужно обязательно ознакомиться с правилами авиакомпании, рейсом которой вы летите, и страны назначения. Например, у некоторых авиакомпаний ношение масок является обязательным требованием”, — рассказала Катрин Хагель. Все необходимые защитные средства (маски, перчатки, дезинфицирующие средства) можно купить в магазинах аэропорта.
С марта этого года чаще, чем обычно, проводится уборка терминала с помощью современных технологий. “На все часто используемые поверхности, такие как стойки регистрации, ящики в пункте досмотра пассажиров и ручной клади, ручки багажных тележек, детские коляски, инвалидные кресла, поверхности лифтов и туалетов наносится специальное каталитическое покрытие с использованием нанотехнологий”, — добавила Катрин Хагель.
В мае в пункте досмотра пассажиров и ручной клади установлено специальное оборудование, которое дезинфицирует воздух с помощью ультрафиолета.
“Авиасообщение начинает постепенно восстанавливаться, поэтому наша задача заключается в том, чтобы сделать все возможное для обеспечения безопасности пассажиров”, — сказала Катрин Хагель, добавив, что аэропорт полностью готов к открытию рейсов.
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