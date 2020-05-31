Таллиннский аэропорт вводит новые правила для пассажиров и сопровождающих лиц

По словам руководителя отдела обслуживания пассажиров Таллиннского аэропорта Катрин Хагель, при восстановлении авиасообщения особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности. “Теперь, когда начинается возобновление полетов, очень важно, чтобы риск заражения был как можно ниже. С этой целью мы разработали простые правила, которые необходимо учитывать при планировании поездки. Мы просим соблюдать эти правила всех пассажиров и сопровождающих лиц. Кроме того, мы стали использовать современные и безопасные для окружающей среды технологии уборки помещений, которые обеспечивают чистоту часто используемых общественных мест”, — сказала Катрин Хагель.

Три главных правила:

1. В аэропорту действует правило “2+2”, согласно которому рядом могут находиться не более двух человек, а между пассажирами должна соблюдаться безопасная дистанция не менее двух метров.