Таллиннский район Каламая вошел в ТОП самых модных районов мира
Издание Time Out составило список самый интересных городских районов мира. 12-ое место в этом рейтинге занял таллиннский район Каламая.
Издание Time Out составило список самый интересных городских районов мира. 12-ое место в этом рейтинге занял таллиннский район Каламая.
Каждый год журналисты издания опрашивают тысячи людей, чтоб составить ТОП городских районов мира, где интересно будет не только туристам, но и самим местным жителям. При составлении рейтинга учитываются архитектурные особенности района, разнообразие ресторанов и кафе, возможности отдыха и проведения досуга.
В этом году в рейтинг самых крутых районов мира было включено 40 городов. 12-ое место занял таллиннский район Каламая. Издание Time Out отмечает, что это очень любопытная часть эстонской столицы:
“В этом прибрежном районе сочетаются симпатичные деревянные дома и постсоветская промышленность, что помогло внести Таллинн в список культурных мест, где хорошо провести выходные. Все сосредоточено вокруг творческого городка Теллискиви, где F-Hoone предлагает великолепную (и недорогую) современную балтийскую кухню, а бар “Sveta” устраивает вечера альтернативной музыки”.
Весь ТОП самых интересных районов мира:
1. Барселона, район Esquerra de l’Eixample
2. Лос-Анжелес, район Downtown
3. Гонконг, район Sham Shui Po
4. Нью-Йорк, район Bedford-Stuyvesant
5. Мельбург, район Yarraville
6. Берлин, район Wedding
7. Шанхай, район Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu
8. Глазго, район Dennistoun
9. Париж, район Haut-Marais
10. Сидней, район Marrickville
11. Монреаль, район Verdun
12. Таллинн, район Kalamaja
13. Сеул, район Hannam-dong
14. Порту, район Bonfim
15. Окленд, район Ghosttown
16. Бангкок, район Chula-Samyan
17. Лиссабон, район Alvalade
18. Амстердам, район Noord
19. Сан-Паулу, район Centro
20. Прага, район Holešovice
21. Мадрид, район Lavapiés
22. Лагос, район Opebi
23. Мехико, район Narvarte
24. Чикаго, район Uptown
25. Атланта, район Little Five Points
26. Майами, район Wynwood
27. Дублин, район Phibsboro
28. Копенгаген, район Nørrebro
29. Сингапур, район Bugis
30. Тайбэй, район Gongguan
31. Лондон, район Soho
32. Хошимин, район Binh Tanh
33. Йоханнесбург, район Melville
34. Токио, район Kabutocho
35. Милан, район Porta Venezia
36. Куала-Лумпур, район Taman Paramount
37. Бостон, район Allston
38. Мумбаи, район Bandra West
39. Стамбул, район Arnavutköy
40. Убуд, район Banjar Nagi
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