Таллиннский район Каламая вошел в ТОП самых модных районов мира

Каждый год журналисты издания опрашивают тысячи людей, чтоб составить ТОП городских районов мира, где интересно будет не только туристам, но и самим местным жителям. При составлении рейтинга учитываются архитектурные особенности района, разнообразие ресторанов и кафе, возможности отдыха и проведения досуга.

В этом году в рейтинг самых крутых районов мира было включено 40 городов. 12-ое место занял таллиннский район Каламая. Издание Time Out отмечает, что это очень любопытная часть эстонской столицы:

“В этом прибрежном районе сочетаются симпатичные деревянные дома и постсоветская промышленность, что помогло внести Таллинн в список культурных мест, где хорошо провести выходные. Все сосредоточено вокруг творческого городка Теллискиви, где F-Hoone предлагает великолепную (и недорогую) современную балтийскую кухню, а бар “Sveta” устраивает вечера альтернативной музыки”.