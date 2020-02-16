Там, где трава зеленее, или Почему молодежь уезжает из Беларуси

“За время обучения в польском меде я уже успела понять, что медицина в Польше почти в той же мере бесперспективна, что и в Беларуси. Хоть подготовка врачей тут серьёзнее, зарплаты в итоге такие же маленькие. После шести лет университета стаж оплачивается так, что хватит на квартиру, на проездной, покушать немного — всё. То есть о каких-то накоплениях и речи быть не может. А это уже 26-27 год жизни, и большинство людей в этом возрасте семью планируют. В общем, я ожидала большего”.

Далеко не всегда молодёжь уезжает за границу в погоне за качественным образованием. Ещё одна моя школьная подруга, Настя, изучает юриспруденцию в Университете Фоджи (Италия). Она признаётся, что к переезду в Италию её подтолкнула детская мечта.

“Мне хотелось кардинально изменить свою жизнь. Я с детства мечтала поехать в Италию, но никогда не думала, что мои мечты действительно реализуются. Когда моя мама была студенткой, она ездила по обмену в Италию на пару месяцев. Она мне рассказывала много интересных историй про эту страну. Я рисовала в своём воображении красочные картины того, как я живу в Италии: у меня есть свой виноградник, домик, солнышко круглый год. После одиннадцатого класса я поступила в ЕГУ в Вильнюсе, отучилась там год, а затем поехала по обмену в Италию. После года обучения мне предложили остаться, потому что они открыли новую международную программу и им нужны были студенты. Сначала я не восприняла это всерьёз. Но потом перед моим отъездом мне предложили вновь. Буквально за час я приняла решение отчислиться из университета в Вильнюсе и остаться жить в Италии. Все были в шоке, я тоже была в шоке, но я сделала свой выбор и осталась в Фоджи”.