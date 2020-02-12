Тарту и остров Хийумаа признаны одними из самых фотогеничных мест мира

Автор статьи Геофф Харрис считает, что в наши дни мы можем найти фотографии практически всех уголков мира. Фотографы побывали на всех континентах, во всех странах и городах. Однако есть очень разрекламированные места, снимками которых завалены все социальные сети, а есть такие локации, чья красота не так часто изображается на фотографиях. Поэтому Геофф Харрис составил список из 20 самых очаровательных мест на нашей планете, где еще нет толп фотографов, но где можно сделать отличный снимок.

В этот рейтинг он включил аж целых два места из Эстонии.

Во-первых, по мнению автора статьи, стоит отправиться на фотогеничный остров Хийумаа, где столько всего красивого и интересного: сосновые леса, цветочные луга, маяки, руины православной церкви, оставленная советскими войсками техника и заброшенные бункеры.