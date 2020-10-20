Таяние вечной мерзлоты поставило круизные лайнеры под угрозу цунами

Таяние вечной мерзлоты на Аляске может привести к образованию цунами. Под угрозой находятся населенные пункты и основные туристические достопримечательности, пишет The Guardian.

Издание ссылается на новое исследование геологов, которое показывает, что на Аляске и в других холодных местах на планете рушатся горы, так как скрепляющая их вечная мерзлота тает. Обрушение гор может привести к цунами.

Одна из проблемных областей — это склон фьорда Барри-Арм на Аляске, который выходит на популярный маршрут круизных судов. С начала прошлого века на горе начали фиксировать оползни. Десять лет назад они ускорились, а в этом году их было хорошо видно со спутников. Если оползень обрушится на фьорд, волна может ударить по кораблям, достичь сотен метров и затопить местность, разбившись на высоте до 10 м над городом Уиттиер. Геологи уже предупреждали о том, что в этом году возможен крупный оползень, а в течение 20 лет он вероятен.