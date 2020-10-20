Таяние вечной мерзлоты поставило круизные лайнеры под угрозу цунами
Все потому, что разрушаются горы.
Все потому, что разрушаются горы.
Таяние вечной мерзлоты на Аляске может привести к образованию цунами. Под угрозой находятся населенные пункты и основные туристические достопримечательности, пишет The Guardian.
Издание ссылается на новое исследование геологов, которое показывает, что на Аляске и в других холодных местах на планете рушатся горы, так как скрепляющая их вечная мерзлота тает. Обрушение гор может привести к цунами.
Одна из проблемных областей — это склон фьорда Барри-Арм на Аляске, который выходит на популярный маршрут круизных судов. С начала прошлого века на горе начали фиксировать оползни. Десять лет назад они ускорились, а в этом году их было хорошо видно со спутников. Если оползень обрушится на фьорд, волна может ударить по кораблям, достичь сотен метров и затопить местность, разбившись на высоте до 10 м над городом Уиттиер. Геологи уже предупреждали о том, что в этом году возможен крупный оползень, а в течение 20 лет он вероятен.
В 2015 году подобный оползень уже вызвал цунами, которое срезало лес на 193 м вверх по склонам фьорда Таан на Аляске.
“Когда климат меняется, ландшафту требуется время, чтобы адаптироваться. Если ледник отступит очень быстро, он может застать окружающие склоны врасплох — они могут катастрофически обрушиться вместо того, чтобы постепенно адаптироваться”, — сказал геолог Бретвуд Хигман, который работал на фьорде Таан и Барри-Арм.
Геолог Эрин Бессетт-Киртон изучила спутниковые фотографии за последние 30 лет и пришла к выводу, что оползни в горах Святого Ильи и Глейшер-Бей (Аляска) происходили в самые теплые годы. Однако пока что ученые не очень хорошо разбираются в механизме образования оползня. Известна корреляция, но не движущая сила.
За последние 100 лет 10 из 14 самых высоких зарегистрированных цунами произошли в оледенелых горных районах. В 1958 году оползень в заливе Литуйя на Аляске создал волну в 524 м, которая стала самой высокой из когда-либо зарегистрированных.
Ученые надеются зафиксировать едва заметные изменения на склонах при помощи датчиков, чтобы предсказать, когда произойдет оползень.
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