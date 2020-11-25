25.11.2020, 11:05

Тенденция летних отпусков жителей Эстонии в 2021 году — поездки на автодоме


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Тенденция летних отпусков жителей Эстонии в 2021 году — поездки на автодоме
Photo by Hanson Lu on Unsplash

Из-за связанных с коронавирусом ограничений поездки за границу были заменены отдыхом дома, в Эстонии или в соседних странах. Это принесло в Эстонию новую тенденцию – поездки на автодоме. Руководитель отдела лизинга Coop Pank Мартин Ильвес прошлым летом провел эксперимент, отправившись с семьей по Эстонии на автодоме. Он описывает свой опыт и дает рекомендации.

Раньше для отдыха в Эстонии предпочитали уютные спа-отели и тихие лесные хутора, но прошлым летом популярность приобрели автодома. Об этом свидетельствуют календари бронирования сдающих в аренду автодома предприятий — уже в начале лета они были забронированы до осени. Также это подтверждает и статистика сделок лизинговых компаний, показавшая значительный рост доли автодомов.

Я мечтал арендовать дом на колесах последние четыре года. Я представлял, как путешествую со своей собственной “дачей”, останавливаясь в привлекательных придорожных местах, не испытывая свойственных групповой поездке ограничений. Все это казалось мне очень привлекательным и достойным эксперимента.

Первый опыт за рулем 7,5-метровой машины

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Для меня главное преимущество путешествия в автодоме перед поездками на автомобиле состоит в том, что автодом автоматически снимает вопрос о месте для проживания. Это избавляет от стресса, связанного с необходимостью вечером обязательно добраться до определенного места. Хотя наш семейный отпуск с автодомом длился всего четыре дня, этого оказалось достаточно для получения первого опыта и воодушевило меня использовать такую возможность в дальнейшем.

Арендованный на Motorhome.ee автодом был новым McLouis с пятью сидячими и спальными местами. Мы также получили уличную мебель, гриль, постельное белье, полотенца и посуду. Выбор оборудования оказался правильным решением для таких новичков, как мы, ведь в итоге не было забыто ничего необходимого.

Получив автодом, я первым делом подумал, смогу ли я вообще с ним справиться, но проведя за рулем полчаса, убедился, что это не так уж сложно. Глядеть на 7,5-метровую машину в зеркало заднего вида было необычно — привыкнув к легковому автомобилю длиной до 5 метров, я боялся случайно повредить заднюю часть автодома.

Выбор места назначения

Многие путешествуют на автодомах по странам Балтии, по Финляндии, а из более далеких европейских стран больше всего по Хорватии. Одним из самых популярных направлений для автомобильных путешественников также является Норвегия, которая известна своим высоким уровнем цен, но стоимость семейного отдыха с автодомом там вполне разумна. Держать расходы под контролем также помогает возможность взять продукты питания из Эстонии.

Однако целью нашего первого путешествия стала родная Эстония. В качестве места остановки в первый вечер мы выбрали стоянку на расположенном за Пярну пляже Рейу. Моросил дождь, но мясо на гриле и вечерний вид на море поднимали настроение. Утром выяснилось, что в первый вечер я еще не полностью освоил панель управления — прохладная комната подтвердила, что отопление не включилось. Свежий воздух помог нам быстро проснуться — казалось, что мы провели ночь в роскошной палатке. Утренний кофе и яичница подняли настроение. На свежем воздухе еда была вкуснее, чем за обычным кухонным столом.

Agendapr.ee

Мы хотели совершить тур по Южной Эстонии и на второй день направились в сторону Валга, отклонившись от обычной траектории. Текст песни “Depressiivsed Eesti väikelinnad” (“Депрессивные эстонский городки”) не подтвердился. Солнечный Килинги-Нымме, руины крепости Каркси-Нуйя — поводов для остановки по дороге хватало.

Вначале меня смущало, что водители приближавшихся автодомов махали мне рукой: я думал, что, может быть, что-то не так с машиной, не включен ли случайно дальний свет или не возникла ли какая-то другая проблема. Но вскоре я понял, что это дружеское приветствие, выражающее единство, и в следующий раз уже махал рукой сам. Это чувство давало уверенность в том, что, если в поездке что-то случится, можно будет рассчитывать на помощь.

Мы побывали в замковом парке и пещерах Хельме, а Тырва оказался очаровательным городком. Переночевать мы решили на стоянке у озера Ванамыйза. Если прошлым вечером из окна нашего “отеля” открывался вид на море, то на этот раз — успокаивающий вид на озеро, где находится самая высокая в Эстонии 11-метровая прыжковая вышка. Ночью на стоянку приехала местная молодежь — они громко обсуждали, спит ли кто-то в этой машине.

Утро мы встретили в тепле. Навыки управления техникой со временем улучшилась, и кнопки были уже знакомы. Сон окончательно исчез после утреннего купания.

Соответствовала ли реальность мечте?

Важным преимуществом автодома по сравнению с гостиницей является отсутствие времени check-out — это позволяет спокойно собираться и не торопиться по утрам. Фактически же, путешествуя на автодоме, не нужно вообще ничего упаковывать. Вы просто выбираете новый пункт назначения и начинаете движение.

Мы хотели завершить отпуск в лесной тишине. Идиллия середины эстонского лета нашлась между Выру и Пылва на площадке для разведения костров RMK в Лайдра. Мы припарковали машину под соснами и повторили уже привычный распорядок предыдущих вечеров: прогулка на природе, купание в прозрачной озерной воде, вечерний костер и горячий ужин. Такая простота и очарование природы освежают дух.

Всего мы преодолели более 600 километров. Трех ночей в автодоме было мало, но этого хватило, чтобы убедиться: мечта сбылась и эта поездка не последняя. В следующем году нужно будет выделить на поездку больше времени, выбрав срок аренды не меньше недели.

Что следует учесть перед первым путешествием с автодомом?

- В первую такую поездку отправляйтесь только с семьей. В поездке с большой группой стесненные бытовые условия могут создать напряжение в отношениях.
- Пусть лучше дневной пробег будет меньше, а не больше: максимум пару сотен километров. Тогда у вас останется время для приятных остановок.
- По возможности избегайте дорог с гравийным покрытием — арендованному автодому не разрешается ездить по гравию, да и возникающий шум очень раздражает.
- Если вы арендуете не полностью оборудованный автодом, подумайте, что вам может понадобиться в поездке (кастрюля, сковорода, острый нож, гриль и т.п.).
- Помните, что условия приготовления еды ограничены, поэтому следует отдавать предпочтение блюдам, которые готовятся быстро.
- По возможности избегайте поездок на автодоме в центре Таллинна. По шоссе же двигаться очень удобно, поскольку по сравнению с обычным автомобилем водительское сиденье расположено выше — это облегчает движение по дороге, а также обеспечивает лучший вид на цветущие рапсовые поля.
- Идеальная скорость на такой машиной — 90-100 километров в час. На скорости 110 километров в час автодом уже начинал подавать сигналы, что это для него многовато.
- Средний расход топлива был около 10 литров на 100 километров, что кажется вполне нормальным с учетом размеров автодома.

Что разумнее — арендовать или купить?

Покупка нового или мало использованного дома на колесах — это довольно дорого, но семья, которая совершает более двух поездок в год, может рассматривать лизинг как альтернативу аренде. Это особенно актуально, если среди знакомых есть другие надежные заинтересованные стороны, которым можно было бы сдавать автодом в аренду для экономии средств. Аренда продолжительностью в пару недель покрывает расходы по лизингу за 3-4 месяца.

Первоначальный лизинговый взнос за автодом стоимостью 50 000 евро при 6-летнем периоде лизинга составляет около 20%, а остаточная стоимость 30% от цены покупки. Ежемесячная плата за такую ​​машину составит 400 евро плюс стоимость страховки. В пользу лизинга говорит и тот факт, что автодом — это актив, который не обесценивается со временем. Цена на ухоженный автодом со временем остается значительно выше, чем цена обычного автомобиля.

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