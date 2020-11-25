Тенденция летних отпусков жителей Эстонии в 2021 году — поездки на автодоме

Арендованный на Motorhome.ee автодом был новым McLouis с пятью сидячими и спальными местами. Мы также получили уличную мебель, гриль, постельное белье, полотенца и посуду. Выбор оборудования оказался правильным решением для таких новичков, как мы, ведь в итоге не было забыто ничего необходимого.
Получив автодом, я первым делом подумал, смогу ли я вообще с ним справиться, но проведя за рулем полчаса, убедился, что это не так уж сложно. Глядеть на 7,5-метровую машину в зеркало заднего вида было необычно — привыкнув к легковому автомобилю длиной до 5 метров, я боялся случайно повредить заднюю часть автодома.
Выбор места назначения
Многие путешествуют на автодомах по странам Балтии, по Финляндии, а из более далеких европейских стран больше всего по Хорватии. Одним из самых популярных направлений для автомобильных путешественников также является Норвегия, которая известна своим высоким уровнем цен, но стоимость семейного отдыха с автодомом там вполне разумна. Держать расходы под контролем также помогает возможность взять продукты питания из Эстонии.
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