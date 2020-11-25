Тенденция летних отпусков жителей Эстонии в 2021 году — поездки на автодоме

Раньше для отдыха в Эстонии предпочитали уютные спа-отели и тихие лесные хутора, но прошлым летом популярность приобрели автодома. Об этом свидетельствуют календари бронирования сдающих в аренду автодома предприятий — уже в начале лета они были забронированы до осени. Также это подтверждает и статистика сделок лизинговых компаний, показавшая значительный рост доли автодомов.

Я мечтал арендовать дом на колесах последние четыре года. Я представлял, как путешествую со своей собственной “дачей”, останавливаясь в привлекательных придорожных местах, не испытывая свойственных групповой поездке ограничений. Все это казалось мне очень привлекательным и достойным эксперимента.

Первый опыт за рулем 7,5-метровой машины

Для меня главное преимущество путешествия в автодоме перед поездками на автомобиле состоит в том, что автодом автоматически снимает вопрос о месте для проживания. Это избавляет от стресса, связанного с необходимостью вечером обязательно добраться до определенного места. Хотя наш семейный отпуск с автодомом длился всего четыре дня, этого оказалось достаточно для получения первого опыта и воодушевило меня использовать такую возможность в дальнейшем.