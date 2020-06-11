Теперь можно застраховать путешествие и от COVID-19

Как пояснил директор страхования Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт, несмотря на то что послабление антивирусных мер в разных странах осуществляется по-разному, на сегодняшний момент уже можно утверждать, что люди возвращаются к нормальному ритму жизни и работы, а сложные времена, продлившиеся почти три месяца, проходят. “Открывается все больше границ и линий авиасообщения. В то же время пока неизвестно, что будет представлять собой вторая волна вируса и как она отразится на туризме во второй половине года”, — отметил Кивирюйт.

Поэтому страховое общество Salva добавило в пакет туристического страхования медицинскую страховку от COVID-19, которая покроет расходы на лечение в случае заражения вирусом за границей (расходы на диагностику, лекарства, стационарное лечение), а в случае обязательного карантина — и дополнительные расходы на размещение. При необходимости компенсируется и стоимость обратных билетов в пределах до 1500 евро.