Теряющий туристов Таллинн стал снижать цены на билеты в музеи

“Цены снизятся исходя из того, что туристов в Таллинне сейчас практически нет, а финансовое положение местного населения тоже не самое радостное. В руководстве музея посчитали, что за счет более низких цен на входные билеты число посетителей Кик-ин-де-Кек увеличится”, — сказала Хярм, накануне своим приказом утвердившая новый прейскурант.

Если сейчас полный билет, по которому можно посетить четыре башни, бастионные ходы и музей резного камня, стоит 14 евро, то с 1 октября он обойдется уже в 12 евро; школьники, студенты, пенсионеры и инвалиды станут платить за вход 6 евро вместо нынешних 8 евро.