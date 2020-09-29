Теряющий туристов Таллинн стал снижать цены на билеты в музеи
Руководство Таллиннского городского музея решило с 1 октября снизить цены на входные билеты в музей защитных сооружений Кик-ин-де-Кек и его башни. С помощью такой инициативы город надеется увеличить в первую очередь число местных посетителей, сообщает rus.err.ee.
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