20.08.2020, 13:56

ТЕСТ: Хорошо ли вы знаете Эстонию


EST
ТЕСТ: Хорошо ли вы знаете Эстонию
Foto: Reisifoto 2018

Иногда нам кажется, что про Эстонию мы знаем абсолютно все. Страна слишком маленькая, все маршруты изучены вдоль и поперек, у всех достопримечательностей сделаны фотографии . Но так ли это?

Aleksandra Valner

flickr.com, Sergei Gussev

Foto: Arvi Kriis

Foto: Siim Lõvi

Foto: Kiur Kaasik

Aleksandra Valner

FOTO: RAIGO PAJULA

Foto: Andres Putting

Foto: Jaanus Lensment

Aleksandra Valner

Читайте также: