20.08.2020, 13:56
ТЕСТ: Хорошо ли вы знаете Эстонию
Иногда нам кажется, что про Эстонию мы знаем абсолютно все. Страна слишком маленькая, все маршруты изучены вдоль и поперек, у всех достопримечательностей сделаны фотографии . Но так ли это?
Иногда нам кажется, что про Эстонию мы знаем абсолютно все. Страна слишком маленькая, все маршруты изучены вдоль и поперек, у всех достопримечательностей сделаны фотографии . Но так ли это?
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