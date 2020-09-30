30.09.2020, 07:01
ТЕСТ | Как хорошо вы знаете Таллинн? Проверьте свои знания!
Старая легенда гласит, что Таллинн никогда не будет достроен. Он постоянно развивается, расширяется и притягивает новых жителей. Но все ли знают славную историю нашей столицы?
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