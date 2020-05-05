Тест за 190 евро или 2 недели карантина: аэропорт в Вене установил строгое правило для всех прилетающих в Австрию

Способы у всех разные. Например, авиакомпания Etihad установила в аэропорту Абу-Даби специальные киоски для измерения температуры. В Дубае перед вылетом пассажирам проводят экспресс-тесты, в Гонконге тестируют различные дезинфицирующие методы, а ношение масок в самолетах, вероятно, станет обязательным правилом соблюдения безопасности.

Свой метод ограничения распространения коронавируса начинает тестировать на практике и аэропорт Вены. Если у прибывающих в столицу Австрии (сейчас граница открыта только для граждан Шенгенской зоны) нет действующей медицинской справки, подтверждающей отрицательный результат на СOVID-19, то им на выбор предлагается два варианта: отправиться на 2-недельный карантин или сделать тест на коронавирус прямо в аэропорту. Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся на территории воздушной гавани частная лаборатория. Результаты будут готовы в течение двух-трех часов. Отрицательный результат позволяет избежать обязательного для прибывших в страну из-за границы двухнедельного карантина. Но, к сожалению, "удовольствие" это платное. Стоимость экспресс-теста — 190 евро.