Тест за 190 евро или 2 недели карантина: аэропорт в Вене установил строгое правило для всех прилетающих в Австрию

Если бизнес-туристы или те, кому неотложно нужно попасть в Австрию, готовы заплатить такие деньги, то простой путешественник непременно задумается, а стоит ли ему вообще туда ехать. Как временное новшество, конечно, быстрый тест кажется намного лучшим вариантом, чем 14-дневный карантин. Но, как известно, некоторые временные вещи имеют плохую тенденцию становиться постоянными.
Остается только надеяться, что требование к тестированию не станет неотъемлемой частью наших путешествий. На европейском уровне уже обсуждается введение специальных паспортов здоровья. Однако проблема заключается в том, что имеющиеся на данный момент тесты еще недостаточно надежды, и люди, прошедшие тестирование на коронавирус, могут все равно в любом момент заразиться.
Источник: Trip.ee
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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