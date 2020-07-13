Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах(1)
Испокон веков люди тянулись к роскоши и мечтали обладать всеми ее атрибутами. Дорогостоящие особняки в укромных уголках планеты, отдых на частных островах, собственные бизнес-джеты, роскошные яхты и первоклассное обслуживание — все это привлекало внимание и в обычных обстоятельствах. А в период пандемии коронавируса, когда каждому хочется уединиться и запереться подальше от всех, и вовсе вызывает неподдельную зависть.
Найдено слабое место у коронавируса
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
«Неземная» красота девочки из Чечни покорила пользователей сети