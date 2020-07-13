Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах

Некоторым богачам удалось осуществить мечту и скрыться от посторонних глаз в эпоху бушующей пандемии — застрять в целом городе-призраке, приобретенном для частного пользования, или оказаться на шикарном судне посреди океана, где нет никакого вируса.

И пусть яхтинг давно перестал быть развлечением исключительно для богачей — практически любой желающий может арендовать небольшое судно и рвануть на нем хоть на гонки в море, хоть на просторы подмосковного водохранилища, — яхтдизайнеры без устали совершенствуют свои навыки и с азартом выполняют экстравагантные и причудливые заказы своих эпатажных клиентов.

Как выглядят самые дорогие яхты мира и их роскошное убранство:

Мегаяхта Serene



Изначально 133,9-метровую Serene создавали для российского миллиардера, основного акционера алкогольной компании SPI Group Юрия Шефлера — лодка обошлась ему в 330 миллионов долларов. Строили ее три года на итальянских верфях Fincantieri, дизайн экстерьера выполнило дизайнерское бюро Espen Oeino, а интерьер разработала студия Raymond Langton Design.