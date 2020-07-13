13.07.2020, 11:10

Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах


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Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Scanpix, MAVRIXONLINE.COM

Испокон веков люди тянулись к роскоши и мечтали обладать всеми ее атрибутами. Дорогостоящие особняки в укромных уголках планеты, отдых на частных островах, собственные бизнес-джеты, роскошные яхты и первоклассное обслуживание — все это привлекало внимание и в обычных обстоятельствах. А в период пандемии коронавируса, когда каждому хочется уединиться и запереться подальше от всех, и вовсе вызывает неподдельную зависть.

Некоторым богачам удалось осуществить мечту и скрыться от посторонних глаз в эпоху бушующей пандемии — застрять в целом городе-призраке, приобретенном для частного пользования, или оказаться на шикарном судне посреди океана, где нет никакого вируса.

И пусть яхтинг давно перестал быть развлечением исключительно для богачей — практически любой желающий может арендовать небольшое судно и рвануть на нем хоть на гонки в море, хоть на просторы подмосковного водохранилища, — яхтдизайнеры без устали совершенствуют свои навыки и с азартом выполняют экстравагантные и причудливые заказы своих эпатажных клиентов.

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Мегаяхта Serene


Изначально 133,9-метровую Serene создавали для российского миллиардера, основного акционера алкогольной компании SPI Group Юрия Шефлера — лодка обошлась ему в 330 миллионов долларов. Строили ее три года на итальянских верфях Fincantieri, дизайн экстерьера выполнило дизайнерское бюро Espen Oeino, а интерьер разработала студия Raymond Langton Design.

Позже владельцем яхты стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — как писали СМИ, он якобы не смог устоять, увидев белоснежные палубы лодки во время отдыха на юге Франции. Его помощник совершил сделку по покупке всего за час — ходят слухи, что ее сумма достигала полумиллиарда евро.

Семипалубное судно оборудовано бассейном с морской водой, спортивным залом, помещением для спа-процедур, смотровой комнатой, лифтом, двумя легкими одномоторными вертолетами и подводной лодкой, которая способна погружаться на глубину до сотни метров.

Внутри мегаяхты 15 кают, общая площадь внутреннего пространства составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 2,7 тысячи предназначены для хозяина. Предполагается, что одновременно на судне могут находиться до 24 гостей и 52 членов экипажа.

Долгое время Serene входила в тройку крупнейших яхт отечественных миллиардеров и была самой большой яхтой в мире, которую можно взять напрокат за 3,75 миллиона евро в неделю.

Одним из самых известных ее арендаторов был сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс — вместе с семьей он снимал яхту для прогулок по Средиземному морю.

Яхта Al Said


Роскошная песочного цвета яхта Al Said длиной 155 метров гордо носит имя своего первого владельца — бывшего султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Судно стоимостью 300 миллионов долларов строили на немецкой верфи Lurssen, его внешний вид разработала студия Espen Oeino, а дизайн интерьеров — Redman Whiteley Dixon.

Хозяин не слишком охотно делился деталями внутренней обстановки на борту — доподлинно известно лишь, что там размещен театр и концертный зал, в котором могут свободно разместиться около полусотни зрителей и оркестр.

Очевидцы рассказывали, что убранство яхты оформлено в классическом стиле. Одновременно судно способно уместить до 70 пассажиров и 150 членов команды.

Мегаяхта Radiant


Остроносая мегаяхта Radiant предназначалась российскому предпринимателю Борису Березовскому — он даже внес крупный задаток, но впоследствии из-за финансовых трудностей так и не смог ее выкупить.

В конце концов, за 320 миллионов долларов лодку приобрел арабский миллиардер Абдулла Аль-Футаим. Возвела ее судостроительная компания Lurssen, дизайн экстерьера был создан британцем Тимом Хейвудом, а интерьера — американцем Гленом Пушельбергом.

Судно со стальным корпусом и алюминиевыми надстройками оснащено несколькими бассейнами, вертолетной площадкой, комнатой для массажа, гидравлической плавательной платформой, кинотеатром, тренажерным залом и джакузи.

В общей сложности на 110-метровой Radiant вмещается 16 гостей и экипаж из 44 человек. Говорят, что там, помимо прочего, имеется крайне мощная водяная пушка, способная защитить пассажиров и экипаж от пиратских атак.

Cyпepъяxтa Dubai


Владельцем величественной суперъяхты Dubai стал премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум — 162-метровое приобретение стоило ему 400 миллионов долларов. Третью по величине яхту в мире построили на верфях Blohm + Voss и Lurssen, а внутреннее и внешнее оснащение завершили на Platinum Yachts.

Помимо двухуровневой палубы для хозяина и его близких на суперъяхте размещены гостевые каюты и помещения для экипажа — всего для 115 человек, — а также общие помещения и так называемые VIP-комнаты.

В недрах стального корпуса восьмипалубной Dubai — площадка для вертолетов массой практически до десяти тонн, джакузи, убранный плиткой ручной работы бассейн и центральная винтовая стеклянная лестница, способная менять цвет в зависимости от освещения.

Cyпepъяxтa A


Авангардная, напоминающая своими очертаниями подводную лодку суперъяхта А обошлась миллиардеру белорусского происхождения Андрею Мельниченко в 440 миллионов долларов. Строительство ее проходило на верфи Blohm + Voss, морскую архитектуру разработали Francis Design, а дизайн экстерьера и интерьера — Philippe Starck.

Scanpix, Dalibor Brlek

Каждый из 1767 квадратных метров 119-метровой яхты отделан дорогостоящими, изысканными материалами — так, один только смеситель в ванной на борту оценивается в 40 тысяч долларов, а перила лестницы — в 60 тысяч.

К услугам пассажиров, помимо прочего, бассейн с прозрачным дном, вертолетная площадка, а также вращающаяся кровать в люкс-апартаментах, на которой можно наслаждаться не только восходом, но и закатом солнца. Судно готово вместить 14 гостей и 42 члена экипажа.

По слухам, на стенах внутренних убранств А висят редкие подлинники Клода Моне — владелец лодки увлекается коллекционированием живописи, в частности, полотен импрессионистов.

Мегаяхта Topaz


Роскошную 147-метровую мегаяхту Topaz, построенную на верфи Lurssen и оснащенную по проектам Тима Хейвуда и Terence Disdale Design, приобрел, по неподтвержденным данным, владелец футбольного клуба “Манчестер Сити” и член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.

Восьмипалубное судно, оцениваемое в 527 миллионов долларов, располагает шестью каютами для гостей, гигантским джакузи на главной палубе, бассейном, помещением для спа-процедур, двумя вертолетными площадками, внушительным тренажерным залом, кинотеатром на открытом воздухе и конференц-залом.

Мегаяхта Azzam


Самой большой в настоящее время частной моторной мегаяхтой считается Azzam — корпус судна достигает 180 метров, что приблизительно равняется линейным размерам двух футбольных полей. Имя покупателя, спустившего на лодку как минимум 600 миллионов долларов, держится в секрете, однако есть данные, что им стал президент ОАЭ Халифа Аль Нахайян.

Еще один рекорд белоснежного гиганта — сроки возведения: год проектирования и три года строительства на верфи Lurssen по проекту Nauta Yachts. Изысками внутренних убранств занимался французский дизайнер Кристоф Леони, предпочитающий работу в стиле ампир.

По слухам, Azzam имеет свою собственную систему противоракетной обороны и пуленепробиваемую спальню, а также способна развивать скорость свыше 30 узлов, или 56 километров в час, что делает ее одной из самых быстрых яхт на планете.

Яхта Streets of Monaco


Шикарная яхта Streets of Monaco воистину напоминает целое государство — она входит в тройку концептов яхт-островов британской компании Yacht Island Design, ни один из которых, к слову, так и не был реализован.

Ходили слухи, что какой-то богач, имя которого держалось в строжайшем секрете, задумался о том, чтобы потратить миллиард долларов на такую роскошь, но, по всей видимости, так и не решился.

Обстановка на судне навеяна антуражем княжества на Лазурном берегу, там даже присутствуют копии знаменитых архитектурных форм — казино Monte-Carlo, гостиница Hotel de Paris, бар-ресторан La Rascasse и даже часть трассы Гран-при Формулы-1, по которой можно прокатиться на карте.

В интерьерах Streets of Monaco очень легко заблудиться — помимо трехуровневых необъятных апартаментов владельца с офисом, гардеробной и террасой с джакузи, яхта располагает восемью люксовыми апартаментами для гостей. Отдельная зона предназначена для 70 членов экипажа.

Scanpix, MAVRIXONLINE.COM

Вдобавок на борту имеются тренажерные залы, сауны, три бассейна, мини-подводная лодка, теннисные корты, которые при необходимости трансформируются в вертолетную площадку, а также небольшой водопад и ресторан с потрясающим видом на подводный мир.

Суперъяхта Eclipse


Доподлинно неизвестно, какова реальная стоимость девятипалубной моторной суперъяхты Eclipse, которая была возведена по личному заказу российского предпринимателя Романа Абрамовича. По разным оценкам, лодка обошлась ему в полтора миллиарда долларов.

162-метровое судно построили на гамбургской верфи Blohm + Voss, а спроектировали в дизайнерских фирмах Atabeyki Design Development и Terence Disdale Design Ltd. К слову, ежегодное обслуживание обходится хозяину примерно в полсотни миллионов долларов, а один день отдыха на белоснежном судне среди волн — 80 тысяч долларов.

Сведений о внутренних покоях Eclipse мало — с точностью можно утверждать лишь о том, что там есть гигантский концертный зал, три столовые, кинотеатр, винный погреб, камины и два бассейна, один из которых трансформируется в танцевальную площадку.

Не исключено, что гостям также доступны салоны красоты, рестораны и даже больница. Из техники на борту — два вертолета, четыре катера, пара десятков скутеров, спасательные шлюпки и 12-местная подводная лодка.

Есть информация, что особое внимание хозяин уделил безопасности: установил надежную систему защиты, включающую противоракетные радары, охранную сигнализацию, броню и пуленепробиваемые окна в спальне. По слухам, лодка, помимо прочего, оснащена лазерами, способными ослеплять неуемных папарацци.

Яхта History Supreme


Самой дорогостоящей в мире яхтой считают History Supreme, и ее впору называть, скорее, музейным экспонатом, нежели видом водного транспорта — как утверждается, на судно ушло около сотни тысяч килограммов чистых драгоценных металлов, золота и платины.

Имя покупателя роскошной 30-метровой лодки не разглашается. Такой статус приписывают анонимному малазийскому мультимиллиардеру: есть сведения, что им мог стать Роберт Куок, самый богатый человек в Юго-Восточной Азии и один из самых богатых людей мира, либо бизнесмен Ананда Кришнан, владелец крупнейшего оператора сотовой связи страны.

Так или иначе, хозяин отдал за яхту, модернизированную известным ювелирными проектами ливерпульским дизайнером Стюартом Хьюзом, около 4,8 миллиарда долларов.

Дорогостоящая и относительно миниатюрная History Supreme вызвала нешуточные споры среди общественности. Итальянская судостроительная компании Baia Yachts, чья спортивная яхта Baia 100 была так роскошно модифицирована, назвала всю эту историю фейком.

“Кто в здравом уме может поверить, что на маленьком суденышке находится сто тонн золота? По-моему, в мире даже не найдется настолько глупого человека, способного совершить подобную покупку”, — заявили там.

Создатель лодки, Хьюз, предпочел в сложившихся обстоятельствах хранить молчание.

Золото — слишком мягкий металл, не способный выдержать ежедневные нагрузки в процессе использования. Именно поэтому производитель добавил серебро, медь, палладий и цинк в соотношении 75 процентов золота и 25 процентов остальных металлов.

Если верить слухам, желтый металл использовался в отделке судна повсюду — в его основании, палубе, киле, обводе корпуса, ножках обеденного стола, перилах и даже якоре. Согласно замыслу, это практически вечная защита яхты от коррозии.

Мебель на History Supreme, в свою очередь, выполнена из ценнейших пород дерева, каюты подведены платиновыми вставками, а стена одной из спален отделана осколками метеорита и настоящими костями тираннозавра — самого крупного динозавра конца мелового периода.

Роскошная яхта в четырех своих двухместных VIP-каютах с комфортом способна вместить восьмерых гостей. На борту, помимо прочего, установлен аквариум Aquavista Panoramic Wall с 24-каратным золотом, а также, по некоторым сведениям, якобы имеется бутылка редчайшего лимонного ликера D’Amalfi Limoncello Supreme — ее дизайн всего в двух экземплярах также разработал Хьюз, украсив емкость четырьмя алмазами, три из которых по 12 карат, а последний — 18 карат.

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