Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Испокон веков люди тянулись к роскоши и мечтали обладать всеми ее атрибутами. Дорогостоящие особняки в укромных уголках планеты, отдых на частных островах, собственные бизнес-джеты, роскошные яхты и первоклассное обслуживание — все это привлекало внимание и в обычных обстоятельствах. А в период пандемии коронавируса, когда каждому хочется уединиться и запереться подальше от всех, и вовсе вызывает неподдельную зависть.
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