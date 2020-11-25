ТОП-10 самых интересных интерактивных музеев и тематических парков Эстонии

Посещение множества замечательных музеев и тематических парков Эстонии — гарантированное удовольствие для всей семьи. Здесь вы сможете послушать традиционные песни островитян с Кихну, совершить путешествие во времени, перенесясь в ледниковый период, посетить старую шахту и оказаться на борту подводной лодки.Эти и многие другие удовольствия ждут вас в наиболее посещаемых интерактивных музеях и тематических парках Эстонии, которые VisitEstonia предлагает вам посетить.

Эстонский национальный музей

Адрес: Muuseumi tee 2, Tartu

Эстонский национальный музей (Eesti Rahva Muuseum, сокр. ERM) рассказывает об эстонском народе, его ценностях, сказках и преданиях, истории и культуре. Посетителям открывается как предметный, так и виртуальный мир, зовущий к открытиям и манящий принять во всем участие. В музее две постоянно действующие выставки. Выставка “Встречи” (эст. “Kohtumised”) и ее хронология — это путь, который сводит людей, живших на этой земле в разные времена, и позволяет поучаствовать в их повседневных хлопотах. Также постоянно действующая выставка включает в себя 11 тематических выставок, в том числе “Языковой котел” (эст. “Keelekatel”) и “Человек и среда” (эст. “Inimene ja keskkond”). Вторая выставка “Отголосок Урала” (эст. „Uurali kaja“) знакомит с традиционной культурой быта финно-угорских народов.