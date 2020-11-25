ТОП-10 самых интересных интерактивных музеев и тематических парков Эстонии

Эстонский Музей полиции
Адрес: Tallinna 3, Rakvere
Эстонский Музей полиции — это тематический парк для всей семьи, где можно через самодеятельность и игру узнать о работе полиции. У нас можно измерить реакцию за рулем автомобиля, примерить полицейское снаряжение, снять отпечатки пальцев, перевоплотиться в спецназовца, специалиста досудебной лаборатории (вскрыть сердце, опознать орудие убийства), измерить скорость движения на улице и многое другое! Для детей создан Детский музей полиции и полный развлечений внутренний двор (тропа ловкости, электромашины, вертолет, мотоцикл, полицейский участок). Захватывающий день гарантирован для всей семьи!
Таллинская телебашня
Адрес: Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn
Таллинская телебашня, расположенная в городском районе Пирита, является самым высоким сооружением не только в Таллине, но и во всей Эстонии: ее высота составляет 314 метров. Таллинская телебашня — это впечатляющий центр туризма, культуры и свободного времяпрепровождения. В реновированной башне Вас ждут: — панорамный вид, открывающийся с высоты 170 метров; — кафе, пивная/ресторан и наружная терраса на 22 этаже; — интерактивные мультимедийные пункты, знакомящие с Эстонией и Таллином; — головокружительный вид на землю под ногами, открывающийся сквозь стеклянный пол платформы; — фантастический интерьер; — детские аттракционы; — мини-телестудия; — сувенирный магазин. Таллинская телебашня открылась вновь весной 2012 года.
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