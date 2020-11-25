25.11.2020, 14:01

ТОП-10 самых интересных интерактивных музеев и тематических парков Эстонии


EST
ТОП-10 самых интересных интерактивных музеев и тематических парков Эстонии
Foto: Irina Mägi

Если вы не знаете, чем заняться на выходных, то почему бы не отправиться в музей. Их в Эстонии очень много - интересных, интерактивных, увлекательных! Тем более, что в наше коронавирусное время во всех эстонских музеях очень хорошо соблюдаются необходимые меры безопасности.

Посещение множества замечательных музеев и тематических парков Эстонии — гарантированное удовольствие для всей семьи. Здесь вы сможете послушать традиционные песни островитян с Кихну, совершить путешествие во времени, перенесясь в ледниковый период, посетить старую шахту и оказаться на борту подводной лодки.Эти и многие другие удовольствия ждут вас в наиболее посещаемых интерактивных музеях и тематических парках Эстонии, которые VisitEstonia предлагает вам посетить.

Эстонский национальный музей

Читайте также:

Адрес: Muuseumi tee 2, Tartu

Эстонский национальный музей (Eesti Rahva Muuseum, сокр. ERM) рассказывает об эстонском народе, его ценностях, сказках и преданиях, истории и культуре. Посетителям открывается как предметный, так и виртуальный мир, зовущий к открытиям и манящий принять во всем участие. В музее две постоянно действующие выставки. Выставка “Встречи” (эст. “Kohtumised”) и ее хронология — это путь, который сводит людей, живших на этой земле в разные времена, и позволяет поучаствовать в их повседневных хлопотах. Также постоянно действующая выставка включает в себя 11 тематических выставок, в том числе “Языковой котел” (эст. “Keelekatel”) и “Человек и среда” (эст. “Inimene ja keskkond”). Вторая выставка “Отголосок Урала” (эст. „Uurali kaja“) знакомит с традиционной культурой быта финно-угорских народов.

Центр фотоискусства Fotografiska Tallinn

Адрес: Telliskivi 60a-8, Tallinn


Fotografiska — это известный во всем мире музей фотографии, история которого берет начало в Стокгольме. Это место встреч, где сходятся искусство, хорошая еда, музыка, дизайн и открытый образ мышления. Концепция музея фотографии Fotografiska Tallinn включает в себя зону для выставок мероприятий, кафе, ресторан и магазин фотоискусства. Первый музей Fotografiska был открыт в Стокгольме в 2010 году; после Таллинна следующими “местами приземления” станут Нью-Йорк и Лондон.

Развлекательный центр Tuuletorn

Адрес: Mäe 4, Käina, Hiiumaa


Развлекательный центр для всей семьи Tuuletorn предложит множество увлекательных занятий как для больших, так и для маленьких друзей Хийумаа. В Tuuletorn можно будет круглый год открывать для себя весь остров Хийумаа и, разумеется, красивую идиллию этого острова посредством различных анимаций, игр и экспозиций. В центре предусмотрен специальный этаж, посвященный веселым забавам для детей, которые смогут лазать и пробовать свои силы в игровой зоне. Шальным искателям адреналина Развлекательный центр предложит также самый высокий в странах Балтии — 20-метровый — скалодром внутри помещения с 11 разными путями.

Нарвский музей

Адрес: Peterburi maantee 2, Narva


Сегодня Нарвский музей — это Нарвский замок, Северный двор и Галерея искусства. Это не просто памятники архитектуры: в замке и галерее находятся выставочные залы. Экспозиция в Нарвском замке рассказывает об истории города Нарвы с XIII по начало XX века. Летом 2020 года открывает обновлённая экспозиция. Галерея искусства открылась в 1991 году. Благодаря этому, вдобавок к собственной коллекции изобразительного искусства, музей получил возможность приглашать в гости эстонские и иностранные выставки. Северный двор является попыткой Нарвского музея воссоздать ремесленнический район города Раннего нового времени в XVII веке. В Северном дворе действуют мастерские, в которых могут поучаствовать все желающие. В Нарвском музее есть много интересного для всей семьи!

Летная гавань (Эстонский морской музей)

Адрес: Vesilennuki 6, Tallinn


Самый интересный музей в Европе расположен в старинных ангарах Летной гавани. Экспозиция музея поведает посетителям множество историй, место действия которых разворачивается под водой, на воде и над водой. Возле причала Вы можете увидеть величественный ледокол “Суур Тылль”, который празднует в 2014 году свой вековой юбилей. После тщательного ремонта ледокол вновь обрел свой былой внешний и внутренний вид. В летнее время на ледоколе работает камбуз, в котором Вы можете отведать традиционные блюда, которые предлагались экипажу ледокола сто лет назад. На внешней территории музея Вы можете полюбоваться чудесным видом на Таллинский порт, а потом завершить насыщенный день ужином на летней террасе кафе MARU или прогуляться по музейному магазинчику.

Центр впечатлений для всей семьи Thule Koda в Курессааре

Адрес: Uus 20, Kuressaare


Экспозиции музея альтернативной истории THULE KODA представляют всемирно-историческую роль острова Сааремаа как Ultima Thule. Мифическому путешествию древнегреческого землепроходца Пифея можно посопереживать через различные экспозиции и игры. Выставки исполнены в юмористическом и немного самоироничном ключе, а их девиз: “Не верьте всему, что вам показывают!” Стильный и комфортный зал Thule и приватный и уютный зал Kaali КИНОТЕАТРА THULE предлагают обширную программу на любой вкус — как для взрослых, так и для детей. В кафе этого центра можно подкрепиться и утолить жажду.

Музей оккупаций и свободы Vabamu

Адрес: Toompea 8, Tallinn


Это музей об оккупациях, сопротивлении, восстановлении независимости и свободе. Мы рассказываем историю Эстонии и эстонцев через личные воспоминания и трогательные рассказы наших бабушек и дедушек. Вашим проводником по музею будет электронный гид, предоставляющий информацию на эстонском, русском, английском, финском, немецком, французском и испанском языках, который отправит вас в увлекательное и заставляющее думать путешествие по путям недавнего прошлого. Электронный гид включен в цену каждого входного билета. Также в Vabamu есть созданный специально для детей увлекательный так называемый семейный уровень с семейным электронным смарт-гидом. Выставка доступна людям с нарушениями слуха, зрения и функций опорно-двигательной системы.


Эстонский Музей полиции

Адрес: Tallinna 3, Rakvere


Эстонский Музей полиции — это тематический парк для всей семьи, где можно через самодеятельность и игру узнать о работе полиции. У нас можно измерить реакцию за рулем автомобиля, примерить полицейское снаряжение, снять отпечатки пальцев, перевоплотиться в спецназовца, специалиста досудебной лаборатории (вскрыть сердце, опознать орудие убийства), измерить скорость движения на улице и многое другое! Для детей создан Детский музей полиции и полный развлечений внутренний двор (тропа ловкости, электромашины, вертолет, мотоцикл, полицейский участок). Захватывающий день гарантирован для всей семьи!

Таллинская телебашня

Адрес: Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn


Таллинская телебашня, расположенная в городском районе Пирита, является самым высоким сооружением не только в Таллине, но и во всей Эстонии: ее высота составляет 314 метров. Таллинская телебашня — это впечатляющий центр туризма, культуры и свободного времяпрепровождения. В реновированной башне Вас ждут: — панорамный вид, открывающийся с высоты 170 метров; — кафе, пивная/ресторан и наружная терраса на 22 этаже; — интерактивные мультимедийные пункты, знакомящие с Эстонией и Таллином; — головокружительный вид на землю под ногами, открывающийся сквозь стеклянный пол платформы; — фантастический интерьер; — детские аттракционы; — мини-телестудия; — сувенирный магазин. Таллинская телебашня открылась вновь весной 2012 года.

Кохтлаский шахтерский парк


Адрес: Jaama tänav 100, Kohtla-Nõmme alev, Toila vald, Ida-Viru maakond

Вы хотите погрузиться в настоящую шахтерскую жизнь? Обувайте резиновые сапоги, надевайте фуфайки и берите с собой фонарики. Только под землей вы сможете увидеть, услышать, попробовать и почувствовать всё то, с чем встречаются шахтеры, которые десятилетиями спускаются на работу в шахту. Теперь на территории музея для посетителей открыто здание Обогатительной фабрики, где вы можете увидеть, какой путь проделывает горючей сланец на поверхности земли. Также вы узнаете много интересного о происхождении энергии и будущем энергетической области.
* Продажа билетов в подземную часть музея заканчивается за 2 часа до закрытия музея, а в Обогатительную фабрику — за час до закрытия.

Художественный музей Kumu

Адрес: A. Weizenbergi 34, 10127 Tallinn

Kumu — это главное здание Художественного музея Эстонии и самое крупное и представительное место проведения выставок в Эстонии. В 2008 году Kumu получил титул европейского музея года. Это значительное международное признание стремления Kumu быть по-настоящему современным художественным музеем и пространством для активной интеллектуальной деятельности — от образовательных программ для маленьких детей до дискуссий о природе и значении искусства в современном мире. Постоянная выставка Kumu знакомит с эстонским искусством с начала XVIII века до 1991 года; сменяющиеся выставки включают в себя также международное и современное искусства.
* Не пропустите! До 21.03.2021 в KUMU проходит выставка "Величие Египта. Искусство долины Нила". Более подробно ЗДЕСЬ.

Читайте также: