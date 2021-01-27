ТОП-10 стран, куда европейские туристы рванут после открытия границ

Европейская комиссия по путешествиям (ETC) опубликовала обнадеживающие данные — большая часть туристов спокойно относится к сложившейся ситуации с COVID-19 и верит, что путешествия вернутся в нашу жизнь в самое ближайшее время.

Согласно полученным данным, треть европейских путешественников готовы отправиться в поездку уже весной — в марте-апреле. 32% респондентов указали, что планируют отдых в апреле-июне этого года. Для сравнения: проведенные осенью прошлого года опросы показывали, что люди боялись строить планы на будущий год и говорить о путешествиях — еще пару месяцев назад отправиться на отдых весной готовы были лишь 12% опрошенных.

Более 50% опрошенных надеются на восстановление путешествий с июля. 40% респондентов хотят отдыхать за границей, а 36% готовы рассмотреть возможности отдыха внутри своей страны.