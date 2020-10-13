Трагедия на курорте в Египте: туристы нашли на берегу Красного моря 11 мертвых дельфинов
Одиннадцать мертвых дельфинов обнаружили туристы недалеко от курорта Марса Алам к югу от Вади аль-Гамаля. Как сообщает Tourprom, туристы отправились купаться и, выбравшись из воды, обнаружили на берегу шокирующую картину — на пляже отеля были разбросаны дельфины.
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