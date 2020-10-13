Трагедия на курорте в Египте: туристы нашли на берегу Красного моря 11 мертвых дельфинов

Как пояснили вызванные экологические службы, «человеческий след» исключается. Скорее всего животные не смогли вернуться в воды Красного моря из-за отлива и оказались на мели после того, как выбрались на мелководье в поисках пищи. Дельфины включали семь половозрелых самок, одного взрослого самца и трех молодых особей.

ЧП произошло в районе, где растут полосатые коралловые рифы, простираясь примерно на пять километров от берега в сторону открытой воды. В итоге полиция уведомила экологов, те провели исследования, был подан отчет в Министерство окружающей среды. Мертвые дельфины закопаны подальше от отельного пляжа.