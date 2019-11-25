Трагедия на рождественском рынке в Люксембурге: ледяная глыба убила ребенка

Трагедия произошла в воскресенье около 20:00 около открытого катка, которой является одной из достопримечательностей рождественского рынка Люксембурга. По предварительным данным, от стоявшей у катка ледяной скульптуры откололся кусок льда, который упал на ребенка. Мальчик умер по дороге в клинику.

На данный момент полиция и эксперты расследуют, почему откололся кусок льда от скульптуры, и опрашивают всех свидетелей инцидента, чтобы восстановить ход событий.