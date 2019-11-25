Трагедия на рождественском рынке в Люксембурге: ледяная глыба убила ребенка

В воскресенье вечером в Люксембурге произошла трагедия — на рождественском рынке на маленького мальчика упала глыба, отколовшаяся от праздничной скульптуры. Ребенок скончался в карете скорой помощи.
Трагедия произошла в воскресенье около 20:00 около открытого катка, которой является одной из достопримечательностей рождественского рынка Люксембурга. По предварительным данным, от стоявшей у катка ледяной скульптуры откололся кусок льда, который упал на ребенка. Мальчик умер по дороге в клинику.
На данный момент полиция и эксперты расследуют, почему откололся кусок льда от скульптуры, и опрашивают всех свидетелей инцидента, чтобы восстановить ход событий.
Решена судьба историка-расчленителя
Почему нельзя вешать замочек на чемодан
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто