25.11.2019, 11:02

Трагедия на рождественском рынке в Люксембурге: ледяная глыба убила ребенка


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Трагедия на рождественском рынке в Люксембурге: ледяная глыба убила ребенка
Foto: Luksemburgi politsei, Politsei

В воскресенье вечером в Люксембурге произошла трагедия — на рождественском рынке на маленького мальчика упала глыба, отколовшаяся от праздничной скульптуры. Ребенок скончался в карете скорой помощи.

Трагедия произошла в воскресенье около 20:00 около открытого катка, которой является одной из достопримечательностей рождественского рынка Люксембурга. По предварительным данным, от стоявшей у катка ледяной скульптуры откололся кусок льда, который упал на ребенка. Мальчик умер по дороге в клинику.

На данный момент полиция и эксперты расследуют, почему откололся кусок льда от скульптуры, и опрашивают всех свидетелей инцидента, чтобы восстановить ход событий.

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