Трагедия рейса 522: 121 человек погиб из-за того, что инженер забыл повернуть переключатель?

”Все подумали, что это теракт”, — вспоминает Ирвин.
Летевший на автопилоте лайнер кружил над Афинами, будто ожидал разрешения на посадку. По расчетам Ирвина, топлива должно было хватить на три часа полета. То есть, вскоре лайнер должен был выработать горючее и упасть. По мере приближения катастрофы диспетчерская наполнялась людьми.
”Меня отправили домой. Сказали, что позвонят, если я понадоблюсь”, — говорит Ирвин.
В 09.03 неподалеку от поселка Грамматико в сорока километрах от Афин ”Боинг” врезался в гору. Все 115 пассажиров, граждане Греции, Кипра и Австралии, а также шесть членов экипажа погибли. В результате крушения возник пожар, который уничтожил несколько гектаров посевных площадей и пастбищ.
Кто виноват?
При расследовании авиакатастроф придерживаются строгого ритуала. Для начала разыскивается и фиксируется каждый осколок или деталь упавшего самолета. Затем находки передают специальной комиссии, которая должна изучить все обстоятельства трагедии, опросить людей и сделать выводы, способные помочь избежать последующих катастроф. Кроме того, комиссия должна выявить причину происшествия: как правило, ею становится пресловутый человеческий фактор.
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