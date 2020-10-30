Трагедия рейса 522: 121 человек погиб из-за того, что инженер забыл повернуть переключатель?

Ранним утром 14 августа 2005 года 44-летний Алан Ирвин, его возлюбленная Донна и двое малышей проснулись в кипрском курортном городе Ларнака. Съемная квартира находилась всего в нескольких минутах пути от местного аэропорта. Учитывая, что Ирвин работал авиационным инженером, — такое расположение было очень удобным.

К тому времени Ирвин проработал вольнонаемным инженером пятнадцать лет. Такая жизнь его устраивала: платили хорошо, к тому же, ему нравилось путешествовать. Он работал в Китае, Малайзии, странах Ближнего Востока, Африке, Мексике и США. В апреле 2005 он заключил шестимесячный контракт с кипрским лоукостером Helios Airways. Ему уже приходилось иметь дело с этой компанией в 2002 году.

Аэропорт Ларнаки был базой перевозчика, чей флот насчитывал три лайнера ”Боинг-737”. Ирвин отвечал за наземное обслуживание: после каждой посадки он осматривал самолет и давал свое заключение — можно ли ему подниматься в небо или нет. В иные дни он справлялся со своими обязанностями за пару часов.