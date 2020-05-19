Трагедия в мини-зоопарке Латвии: посетители отравили жеребенка зебры сладостями
Минувший выходные закончились трагически для маленькой зебры в мини-зоопарке Buki под Вентспилсом. Как сообщили владельцы комплекса, жеребенок скончался от отравления сладостями.
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