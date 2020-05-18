Треть отелей и пляжей Португалии уже открылись, остальные — с июня, но страна ждет разрешения ЕС открыть границы

Так, более трети отелей в курортном португальском регионе Алгарве вновь открылись, планируется, что в июне будет открыто 75% всех отелей и пляжи, а полный перезапуск туриндустрии состоится в июле. Традиционно планируется, что все начнется с внутреннего туризма, с “внешним” пока нет никакой ясности — когда откроются границы и когда “взлетят” рейсы, сообщает портал TourProm.

“Алгарве готов возобновить свою туристическую деятельность. Ничто не помешает туристам насладиться приятным солнечным днем, а мы позаботимся о необходимых правилах безопасности, применимых ко всей пляжной инфраструктуре — парковка, доступ, рестораны, бары, лежаки и зонтики”, — заявил г-н Фернандес. Он отметил что на пляжах ведется работа по обеспечению “социального дистанцирования”.

Аэропорт Фару также вводит новые меры перед прибытием иностранных гостей, которые включают в себя проверку температуры, обязательное использование лицевых масок и дезинфицирующего оборудования и другие меры. “Сейчас приоритетной задачей является заверение посетителей и жителей в целом в том, что их безопасность — наша первая забота”, — подчеркнул г-н Фернандес.